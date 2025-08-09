Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ожие: Вълнуващо е да съм част от битката за титлата!

Ожие: Вълнуващо е да съм част от битката за титлата!

  • 9 авг 2025 | 14:02
  • 316
  • 0

8-кратният световен шампион Себастиен Ожие вече потвърди, че ще се бори за девета световна титла този сезон, след като завърши трети в рали „Финландия“. И още в Юваскила потвърди, че ще стартира в рали „Парагвай“ в края на месеца.

През 2025 Себ пропусна стартовете в Швеция, Кения и Естония, но въпреки това е само на 13 точки от лидера в класирането – неговият съотборник в Тойота Елфин Еванс.

Балтийските държави харчат повече за оръжия, не за ралита
Балтийските държави харчат повече за оръжия, не за ралита

„Разликата в точките не е толкова голяма, като се има предвид, че пропуснахме три ралита – коментира Ожие. – Шест подиума от шест ралита е добре. Третото ни място във Финландия е най-лошият ни резултат този сезон, така че не можем да се оплакваме. Битката във Финландия си струваше, взехме 22 точки.

„Във Финландия постоянно ме питаха и аз казвах, че ще стартираме в Парагвай това беше планирано по-рано. Но сега е вълнуващо да съм част от битката за световната титла, в която участват четирима пилоти. Планът е да се борим за първото място.“

Ожие има най-много победи този сезон от претендентите за титлата – 3 (в Монте Карло, Португалия и Сардиния), Еванс е с две (Швеция и Кения), Рованпера също има две (на Канарските острови и във Финландия), а Ойт Танак – в Гърция. Само естонецът има повече подиуми от Ожие извън победите – 4 на 3.

Все още не е ясно къде ще се проведе рали „Италия“ догодина
Все още не е ясно къде ще се проведе рали „Италия“ догодина
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Васьор: През 2026 ще имаме добър шанс за титлата

Васьор: През 2026 ще имаме добър шанс за титлата

  • 9 авг 2025 | 13:13
  • 505
  • 0
Балтийските държави харчат повече за оръжия, не за ралита

Балтийските държави харчат повече за оръжия, не за ралита

  • 9 авг 2025 | 12:17
  • 557
  • 0
Волф: Ръсел беше по-силен от Хамилтън през 2024

Волф: Ръсел беше по-силен от Хамилтън през 2024

  • 9 авг 2025 | 11:35
  • 689
  • 3
Макларън: Пиастри и Норис ще имат равен шанс в битката за титлата

Макларън: Пиастри и Норис ще имат равен шанс в битката за титлата

  • 9 авг 2025 | 11:03
  • 1738
  • 0
Ланс Строл с искане към Формула 1 за решаване на дъждовната криза

Ланс Строл с искане към Формула 1 за решаване на дъждовната криза

  • 8 авг 2025 | 19:05
  • 1921
  • 2
Шумахер: Определено мога да си представя Люис да се оттегли в края на годината

Шумахер: Определено мога да си представя Люис да се оттегли в края на годината

  • 8 авг 2025 | 18:17
  • 4355
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

  • 9 авг 2025 | 15:48
  • 1055
  • 0
Падна първата треньорска глава в efbet Лига

Падна първата треньорска глава в efbet Лига

  • 9 авг 2025 | 14:50
  • 15839
  • 23
Лудогорец предложил 3 млн. евро за таран, преговорите продължават

Лудогорец предложил 3 млн. евро за таран, преговорите продължават

  • 9 авг 2025 | 15:29
  • 3651
  • 1
Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

  • 9 авг 2025 | 08:00
  • 16956
  • 157
Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

  • 9 авг 2025 | 10:31
  • 16645
  • 12
Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

  • 9 авг 2025 | 12:46
  • 12014
  • 6