Ожие: Вълнуващо е да съм част от битката за титлата!

8-кратният световен шампион Себастиен Ожие вече потвърди, че ще се бори за девета световна титла този сезон, след като завърши трети в рали „Финландия“. И още в Юваскила потвърди, че ще стартира в рали „Парагвай“ в края на месеца.

През 2025 Себ пропусна стартовете в Швеция, Кения и Естония, но въпреки това е само на 13 точки от лидера в класирането – неговият съотборник в Тойота Елфин Еванс.

„Разликата в точките не е толкова голяма, като се има предвид, че пропуснахме три ралита – коментира Ожие. – Шест подиума от шест ралита е добре. Третото ни място във Финландия е най-лошият ни резултат този сезон, така че не можем да се оплакваме. Битката във Финландия си струваше, взехме 22 точки.

„Във Финландия постоянно ме питаха и аз казвах, че ще стартираме в Парагвай това беше планирано по-рано. Но сега е вълнуващо да съм част от битката за световната титла, в която участват четирима пилоти. Планът е да се борим за първото място.“

Ожие има най-много победи този сезон от претендентите за титлата – 3 (в Монте Карло, Португалия и Сардиния), Еванс е с две (Швеция и Кения), Рованпера също има две (на Канарските острови и във Финландия), а Ойт Танак – в Гърция. Само естонецът има повече подиуми от Ожие извън победите – 4 на 3.

