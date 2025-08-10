Популярни
WRC сезонът на Мартинс Сескс приключи

  • 10 авг 2025 | 17:33
  • 114
  • 0

Частният пилот на М-Спорт в Световния рали шампионат Мартинс Сескс потвърди, че сезон 2025 за него приключи, след като той изчерпа шестте си състезания, за които подписа с тима. Дълго време се спекулираше, че Сескс ще успее да намери бюджет за още едно рали, но това и така не се случи.

Тази година Мартинс не успя да повтори фурора от 2024, когато се бори за място на подиума в домашното си рали „Латвия“, но записа някои от най-силните резултати за М-Спорт в ходи на сезона.

Латвиецът финишира шести в рали „Швеция“ в началото на сезона, където записа и две класирания в топ 3 в отсечките, а след това взе точки в Естония и Финландия.

„За мен беше истинско удоволствие да съм част от М-Спорт, никога не съм предполагал, че ще изживея това – обясни Мартинс. – Записахме някои възходи и спадове, но сезонът започна добре за нас и мисля, че също така и завършихме.“

Сескс до последно работеше да намери спонсори, за да участва в последния кръг от сезона в WRC – рали „Саудитска Арабия“, като сега все още не може да даде точен отговор дали ще добави седми старт в програмата си.

