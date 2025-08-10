Васьор: Имам най-вълнуващата работа във Формула 1

Популярни
  • 10 авг 2025 | 20:56
  • 614
  • 0

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор коментира новия си договор с тима пред официалния сайт на световния шампионат и акцентира на това, че „слуховете са вече зад него“, както и че Скудерията има нужда от стабилност оттук нататък.

На 31 юли от Ферари официално съобщиха за новия договор на Васьор, като преди това в медиите се появиха редица спекулации, че той може да се раздели с тима.

„Аз имам може би най-вълнуващата работа във Формула 1 – обясни французинът. – Ако стигнеш до победите във Формула 1, това е мега, а да побеждаваш с Ферари е нещо много вълнуващо.

„Имахме няколко дискусии с шефовете, а в последните две седмици се появиха слухове в медиите. Това не е добре за стабилността и настроението на тима, но сега слуховете за вече зад нас, това е важно.

„Трябва да се подготвим за последната част на сезона. Борим се с Мерцедес и Ред Бул за второто място и искаме да запишем победи преди края на годината.“

Снимки: Gettyimages

