Васьор: Имам най-вълнуващата работа във Формула 1

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор коментира новия си договор с тима пред официалния сайт на световния шампионат и акцентира на това, че „слуховете са вече зад него“, както и че Скудерията има нужда от стабилност оттук нататък.

На 31 юли от Ферари официално съобщиха за новия договор на Васьор, като преди това в медиите се появиха редица спекулации, че той може да се раздели с тима.

No, we *promise* that's not Robert Kubica's chin... 🤔



The Face Mash Challenge got everybody out of sorts in the first episode of Grill The Grid 👀#F1 pic.twitter.com/7MZp0zT89R — Formula 1 (@F1) August 8, 2025

Минарди: Хамилтън се оплаква за неща, които са му обещани, но не се случват

„Аз имам може би най-вълнуващата работа във Формула 1 – обясни французинът. – Ако стигнеш до победите във Формула 1, това е мега, а да побеждаваш с Ферари е нещо много вълнуващо.

„Имахме няколко дискусии с шефовете, а в последните две седмици се появиха слухове в медиите. Това не е добре за стабилността и настроението на тима, но сега слуховете за вече зад нас, това е важно.

Леклер: Ферари ще се бори за най-доброто възможно класиране през 2025

„Трябва да се подготвим за последната част на сезона. Борим се с Мерцедес и Ред Бул за второто място и искаме да запишем победи преди края на годината.“

Ралф Шумахер коментира кризата в Ред Бул

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages