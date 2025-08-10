Албон: На „Зандвоорт“ все едно караш в супермаркет

Пилотът на Уилямс във Формула 1 Алекс Албон направи интересно сравнение относно нидерландската писта „Зандвоорт“, където в края на сезона ще бъде подновен сезонът в световния шампионат.
„На „Зандвоорт“ все една караш в супермаркет – обясни Албон. – В смисъл, че няма място. Но пистата е тясна и бърза, това е страхотно трасе за пилотите. Времето там винаги е интересно, вятърът е добър за кайт сърфинг, не е толкова забавен за състезателните коли, но това прави състезанията по-предизвикателни.“
Може ли Хорнър да се съюзи със свой стар враг заради Формула 1?
Албон коментира и шансовете на Уилямс на нидерландското трасе.
„По някаква причина, ние се представяме добре на тази писта, въпреки че няма ясна причина за това, но не се оплакваме – допълни Албон. – Сега ще е интересно с оглед на това, че развитието на колите на практика приключи.“
Минарди: Хамилтън се оплаква за неща, които са му обещани, но не се случват
Кой ще е съотборник на Верстапен догодина?
Снимки: Gettyimages