Кой ще е съотборник на Верстапен догодина?

  • 10 авг 2025 | 14:25
  • 154
  • 0

Вече е ясно, че Макс Верстапен ще кара и догодина и за Ред Бул, а за Юки Цунода беше потвърдено, че остава в тима до края на 2025 година. Кой ще е съотборник на Макс през следващата кампания?

Цунода има договор с Ред Бул до края на 2025 година, а представянето му до момента не е особено окуражаващо и той е автор на най-дългата серия състезания без точки в историята на тима.

„По традиция оценяваме нашите пилоти след лятната пауза – обясни съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко пред F1-Insider. – В момента нямаме решение. Следим представянето на пилотите, както позитивните и отрицателните изяви.“

Доктор Марко има ясно послание към пилота, който ще си партнира догодина с Верстапен.

„Който и да е съотборник на Макс, трябва да спре да се опитва да го побеждава – обясни 82-годишният бивш пилот. – Но трябва да демонстрира най-доброто, на което е способен в представянето си за тима. В момента е невъзможно Макс да бъде победен.“

Снимки: Gettyimages

