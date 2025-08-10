Тото Волф подсказа, че Ботас може отново да е титуляр

Шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф подсказа, че резервният пилот на тима Валтери Ботас може да се върне като титуляр, но без да разкрива подробности.

Смята се, че към Ботас има интерес от страна на Алпин още за този сезон и след лятната пауза опитният финландец може да смени Франко Колапинто. Също така, Ботас е фаворит и за място в Кадилак – американският отбор, който догодина ще дебютира във Формула 1.

Ботас беше съотборник на Люис Хамилтън в Мерцедес между 2017 и 2021, а след това прекара три сезона в Алфа Ромео/Заубер и после за 2025 се върна като резерва в Мерцедес.

„Валтери е част от семейството на Мерцедес от много време – обясни Тото Волф във видео на Мерцедес. – Той е пилот, който веднага ще е с темпото на другите, ако някой от нашите титуляри има хранително натравяне. Това е страхотно за нас, че имаме бърз резервен пилот.

„Ясно е, че Валтери заслужава титулярно място. Надявам се, че тази врата пред него ще се отвори. Следете тази тема.“

