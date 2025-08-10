Турски национал на Бенфика под въпрос за реванша с Ница

Керем Актюркоглу продължава да се възстановява от контузия в десния глезен, получена дни преди първия мач с Ница във Франция, който „орлите“ спечелиха с 2:0, и остава под сериозен въпрос за реванша във вторник от третия квалификационен кръг от Шампионската лига.

Турският национал не тренира във вчерашния съботен ден, а само проведе възстановителни процедури. Развитието на състоянието му и реакцията на играча ще бъдат оценени през следващите дни, но в момента, след като пропусна тренировката, изглежда малко вероятно той да може да играе във вторник на „Ещадио да Луж“.

Контузията идва в момент, когато контекстът за Актюркоглу в известен смисъл може и да провали надеждите му за изходящ трансфер. Фенербахче силно желае да го привлече, а Актуркоглу е склонен да се завърне в Турция. Вероятната за сума за сделката е над 20 млн евро, но ръководството на „орлите“ ще се биха стартирали преговори едва след реванша с Ница, тъй като в плейофите на най-комерсиалния европейски клубен турнир Бенфика може да играе именно с Фенербахче.