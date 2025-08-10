Турски национал на Бенфика под въпрос за реванша с Ница

Популярни
  • 10 авг 2025 | 07:09
Керем Актюркоглу продължава да се възстановява от контузия в десния глезен, получена дни преди първия мач с Ница във Франция, който „орлите“ спечелиха с 2:0, и остава под сериозен въпрос за реванша във вторник от третия квалификационен кръг от Шампионската лига.

Бенфика взе комфортна преднина край Лазурния бряг
Бенфика взе комфортна преднина край Лазурния бряг

Турският национал не тренира във вчерашния съботен ден, а само проведе възстановителни процедури. Развитието на състоянието му и реакцията на играча ще бъдат оценени през следващите дни, но в момента, след като пропусна тренировката, изглежда малко вероятно той да може да играе във вторник на „Ещадио да Луж“.

Контузията идва в момент, когато контекстът за Актюркоглу в известен смисъл може и да провали надеждите му за изходящ трансфер. Фенербахче силно желае да го привлече, а Актуркоглу е склонен да се завърне в Турция. Вероятната за сума за сделката е над 20 млн евро, но ръководството на „орлите“ ще се биха стартирали преговори едва след реванша с Ница, тъй като в плейофите на най-комерсиалния европейски клубен турнир Бенфика може да играе именно с Фенербахче.

