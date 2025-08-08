Гасперини: Рома поема в нова посока, нуждаем се от доверие и време

Популярни
Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини призова феновете за търпение. „Джалоросите“ в момента са в Англия, където водят предсезонната си подготовка, и преди няколко дни загубиха с 0:4 от Астън Вила в приятелски мач, а в събота ще се изправят срещу Евертън.

„Един месец работа вече е много и ако погледна назад, чувствам, че сме свършили доста“, каза Гасперини.

„Разбира се, бихме искали да започнем да печелим веднага, но не мога да обещая това. Ето защо казвам, че целта е да спечелим доверие, защото ако го имате, феновете ще ви дадат време. А времето никога не е достатъчно", подчерта опитният специалист.

„Трябва да погледнем какво постигнахме досега на трансферния пазар. Взехме много нови попълнения, всички на възраст около 21-23 години, но вече с известен опит. Необичайно е за град и клуб като Рома да гради с млади играчи, но това е нещо, което искаме да създадем занапред", сподели бившият наставник на Аталанта

„Тази посока е различна за Рома. Готовите футболисти могат да ви дадат незабавно подобрение, но не толкова, когато говорим за перспективите за бъдещето. Правил съм подобно обновяване много пъти. Ако мога да го направя и в Рома, би било изключително", каза още Гасперини.

Снимки: Gettyimages

