Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен сподели първите си впечатление за работата с новия си шеф в Ред Бул

Верстапен сподели първите си впечатление за работата с новия си шеф в Ред Бул

  • 8 авг 2025 | 15:57
  • 829
  • 0

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен сподели първите си впечатления за работата с новия си шеф в отбора на Ред Бул – Лоран Мекис.

Французинът пое управлението на Биковете след Гран При на Великобритания, заемайки мястото на освободения Кристиан Хорнър. Първите два уикенда на Мекис начело на Ред Бул бяха в Белгия и Унгария, като те донесоха смесени резултати.

Макс Верстапен не е изненадан от липсата на подиуми в последно време
Макс Верстапен не е изненадан от липсата на подиуми в последно време

От една страна Верстапен спечели спринта и завърши четвърти в състезанието на „Спа“, но след това остана едва девети на „Хунгароринг“. Неговият съотборник Юки Цунода не успя да влезе в точките в нито един от двата уикенда. А според Верстапен ползите от привличането на Мекис няма да се усетят от Ред Бул преди края на настоящия сезон.

Юки Цунода постави тотален антирекорд сред пилотите на Ред Бул
Юки Цунода постави тотален антирекорд сред пилотите на Ред Бул

„Да, абсолютно, винаги е така. Разбира се, все още е много рано, но аз харесвам начина, по който Лоран работи. Много е мотивиран, постоянно задава, според мен, правилните въпроси не само към мен, но и към отбора. Тази година ще е много трудно да видим ползите от това, но се надявам това да се случи в рамките на следващата година или две. Едва тогава ще видим неговият отпечатък върху отбора и аз съм много развълнуван за това.

„Той няма никакви предразсъдъци. С времето комуникацията ни ще се подобри, но засега нещата вървят добре“, заяви световният шампион.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В Уилямс не са големи привърженици на запазването на двата стопа в Монако

В Уилямс не са големи привърженици на запазването на двата стопа в Монако

  • 7 авг 2025 | 18:34
  • 1184
  • 1
Планинският шампионат продължава с атрактивното състезание „Раховец – Лясковец 2025“

Планинският шампионат продължава с атрактивното състезание „Раховец – Лясковец 2025“

  • 7 авг 2025 | 17:53
  • 717
  • 0
В Макларън са имали съмнения при създаването на новата кола

В Макларън са имали съмнения при създаването на новата кола

  • 7 авг 2025 | 17:40
  • 1343
  • 0
Макс Верстапен не е изненадан от липсата на подиуми в последно време

Макс Верстапен не е изненадан от липсата на подиуми в последно време

  • 7 авг 2025 | 17:38
  • 2445
  • 1
Марк Маркес може да стане шампион още преди азиатското турне на MotoGP

Марк Маркес може да стане шампион още преди азиатското турне на MotoGP

  • 7 авг 2025 | 16:44
  • 1536
  • 0
Поне още две европейски държави се борят за място в WRC

Поне още две европейски държави се борят за място в WRC

  • 7 авг 2025 | 16:31
  • 493
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 6707
  • 30
Годой подписал с ЦСКА за три сезона

Годой подписал с ЦСКА за три сезона

  • 8 авг 2025 | 15:10
  • 9050
  • 12
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 21913
  • 20
Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 18379
  • 182
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 11749
  • 23
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 5804
  • 5