Верстапен сподели първите си впечатление за работата с новия си шеф в Ред Бул

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен сподели първите си впечатления за работата с новия си шеф в отбора на Ред Бул – Лоран Мекис.

Французинът пое управлението на Биковете след Гран При на Великобритания, заемайки мястото на освободения Кристиан Хорнър. Първите два уикенда на Мекис начело на Ред Бул бяха в Белгия и Унгария, като те донесоха смесени резултати.

Макс Верстапен не е изненадан от липсата на подиуми в последно време

От една страна Верстапен спечели спринта и завърши четвърти в състезанието на „Спа“, но след това остана едва девети на „Хунгароринг“. Неговият съотборник Юки Цунода не успя да влезе в точките в нито един от двата уикенда. А според Верстапен ползите от привличането на Мекис няма да се усетят от Ред Бул преди края на настоящия сезон.

Юки Цунода постави тотален антирекорд сред пилотите на Ред Бул

„Да, абсолютно, винаги е така. Разбира се, все още е много рано, но аз харесвам начина, по който Лоран работи. Много е мотивиран, постоянно задава, според мен, правилните въпроси не само към мен, но и към отбора. Тази година ще е много трудно да видим ползите от това, но се надявам това да се случи в рамките на следващата година или две. Едва тогава ще видим неговият отпечатък върху отбора и аз съм много развълнуван за това.



„Той няма никакви предразсъдъци. С времето комуникацията ни ще се подобри, но засега нещата вървят добре“, заяви световният шампион.

Снимки: Gettyimages