Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Макларън: Пиастри и Норис ще имат равен шанс в битката за титлата

Макларън: Пиастри и Норис ще имат равен шанс в битката за титлата

  • 9 авг 2025 | 11:03
  • 423
  • 0

Десет кръга преди края на сезона във Формула 1 реалните претенденти за световната титла са само двамата пилоти на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис. А шефът на Макларън Зак Браун увери в обръщение към феновете, че двамата му пилоти ще получат равен шанс в битката за първото място в крайното класиране.

„И по-рано съм говорил по тази тема, но наистина смятам, че ние разполагаме с най-добрите пилоти във Формула 1 и не бих ги сменил с никой друг – обясни Браун. – Когато двама пилоти се борят за титлата, това е много вълнуващо и ние споделяме това вълнение. Няма нищо по-хубаво от това да гледаме битката на нашите пилоти. Нека победи по-силният.

Оскар Пиастри определи най-голямото подобрение в своето каране
Оскар Пиастри определи най-голямото подобрение в своето каране

„Признаваме, че имаше инциденти и ще има и още. Всичко зависи от това колко сме подготвени за такива моменти и как ще се справяме с тях. Мисля, че случилото се в Монреал е ярък пример за това как се справяме с такива случаи.

„Ние сме наясно с риска, свързан с това и не залагаме на нито един от двамата ни пилоти. Даваме на Оскар и Ландо равни възможности да се борят на пистата за победата в шампионата.

В Макларън очакват Ферари, Мерцедес и Верстапен да се борят за победи до края на сезона
В Макларън очакват Ферари, Мерцедес и Верстапен да се борят за победи до края на сезона

„Тази ситуацията е много вълнуваща за нас, както и за целия спорт. Ние сме уверени, че този подход към състезанията значително превъзхожда последствията, въпреки че сме наясно, че може да има инциденти. Аз не съм наивник. Краят на сезона обещава да е фантастичен.“

Верстапен сподели първите си впечатление за работата с новия си шеф в Ред Бул
Верстапен сподели първите си впечатление за работата с новия си шеф в Ред Бул
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ланс Строл с искане към Формула 1 за решаване на дъждовната криза

Ланс Строл с искане към Формула 1 за решаване на дъждовната криза

  • 8 авг 2025 | 19:05
  • 1764
  • 1
Шумахер: Определено мога да си представя Люис да се оттегли в края на годината

Шумахер: Определено мога да си представя Люис да се оттегли в края на годината

  • 8 авг 2025 | 18:17
  • 4178
  • 3
БМВ няма да влиза в MotoGP през 2027 година

БМВ няма да влиза в MotoGP през 2027 година

  • 8 авг 2025 | 16:42
  • 593
  • 0
Верстапен сподели първите си впечатление за работата с новия си шеф в Ред Бул

Верстапен сподели първите си впечатление за работата с новия си шеф в Ред Бул

  • 8 авг 2025 | 15:57
  • 2978
  • 1
Оскар Пиастри определи най-голямото подобрение в своето каране

Оскар Пиастри определи най-голямото подобрение в своето каране

  • 8 авг 2025 | 15:31
  • 2277
  • 0
Найджъл Менсъл залага на Мерцедес при въвеждането на новите правила

Найджъл Менсъл залага на Мерцедес при въвеждането на новите правила

  • 8 авг 2025 | 15:09
  • 1279
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

  • 9 авг 2025 | 08:00
  • 8092
  • 79
Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

  • 9 авг 2025 | 10:31
  • 4969
  • 5
Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

  • 9 авг 2025 | 07:30
  • 4648
  • 15
Нидерландия застава на пътя на България

Нидерландия застава на пътя на България

  • 9 авг 2025 | 07:00
  • 4338
  • 0
„Вабанк“: Ще сложи ли Годой край на кошмара в ЦСКА

„Вабанк“: Ще сложи ли Годой край на кошмара в ЦСКА

  • 9 авг 2025 | 09:30
  • 2986
  • 5
Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

  • 8 авг 2025 | 23:08
  • 28605
  • 59