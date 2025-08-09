Макларън: Пиастри и Норис ще имат равен шанс в битката за титлата

Десет кръга преди края на сезона във Формула 1 реалните претенденти за световната титла са само двамата пилоти на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис. А шефът на Макларън Зак Браун увери в обръщение към феновете, че двамата му пилоти ще получат равен шанс в битката за първото място в крайното класиране.

„И по-рано съм говорил по тази тема, но наистина смятам, че ние разполагаме с най-добрите пилоти във Формула 1 и не бих ги сменил с никой друг – обясни Браун. – Когато двама пилоти се борят за титлата, това е много вълнуващо и ние споделяме това вълнение. Няма нищо по-хубаво от това да гледаме битката на нашите пилоти. Нека победи по-силният.

No, we *promise* that's not Robert Kubica's chin... 🤔



The Face Mash Challenge got everybody out of sorts in the first episode of Grill The Grid 👀#F1 pic.twitter.com/7MZp0zT89R — Formula 1 (@F1) August 8, 2025

Оскар Пиастри определи най-голямото подобрение в своето каране

„Признаваме, че имаше инциденти и ще има и още. Всичко зависи от това колко сме подготвени за такива моменти и как ще се справяме с тях. Мисля, че случилото се в Монреал е ярък пример за това как се справяме с такива случаи.

„Ние сме наясно с риска, свързан с това и не залагаме на нито един от двамата ни пилоти. Даваме на Оскар и Ландо равни възможности да се борят на пистата за победата в шампионата.

В Макларън очакват Ферари, Мерцедес и Верстапен да се борят за победи до края на сезона

„Тази ситуацията е много вълнуваща за нас, както и за целия спорт. Ние сме уверени, че този подход към състезанията значително превъзхожда последствията, въпреки че сме наясно, че може да има инциденти. Аз не съм наивник. Краят на сезона обещава да е фантастичен.“

Верстапен сподели първите си впечатление за работата с новия си шеф в Ред Бул

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages