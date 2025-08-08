Найджъл Менсъл залага на Мерцедес при въвеждането на новите правила

Световният шампион във Формула 1 за 1992 година Найджъл Менсъл е на мнението, че отборът на Мерцедес ще има предимство след въвеждането на новите технически правила в световния шампионат за сезон 2026.

Догодина ще видим може би най-голямата промяна в правилника в цялата история на спорта, тъй като едновременно ще бъдат променени както шаситата и аеродинамиката, така и двигателите. А според Менсъл голямото предимство на Мерцедес ще дойде от задвижващата система, чиято мощност ще бъде разпределено по равно между двигателя с вътрешно горене и хибридната система.

„Този въпрос е много хубаво, ако имаш кристална топка, можеш да изкараш много пари – каза британецът, когато беше попитан кой според него ще бъде най-бърз догодина. – С толкова голяма промяна в правилата, никой няма да може да каже кой ще има предимство. Макс (Верстапен) го каза най-добро, преди първото състезание никой няма да има представа за реалното разпределение на силите.



„Едно нещо, което знаем е, че Мерцедес ще има фантастична задвижваща система. Двигателят ще доставя 50% от мощността, а другите 50% ще идват от хибридната система. Задачата не е трудна. Огромна промяна от една година за следващата. Не трябва да забравяме Ейдриън Нюи и Астън Мартин, те също могат да са много силни. Ферари, кой знае? Ако уцелят формулата. Всеки отбор може да уцели и да бъде много силен в първата година на новите правила. Това е страхотно. Малко притеснително, но страхотно“, добави още Менсъл.

Снимки: Gettyimages