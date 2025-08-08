Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Найджъл Менсъл залага на Мерцедес при въвеждането на новите правила

Найджъл Менсъл залага на Мерцедес при въвеждането на новите правила

  • 8 авг 2025 | 15:09
  • 525
  • 0

Световният шампион във Формула 1 за 1992 година Найджъл Менсъл е на мнението, че отборът на Мерцедес ще има предимство след въвеждането на новите технически правила в световния шампионат за сезон 2026.

Догодина ще видим може би най-голямата промяна в правилника в цялата история на спорта, тъй като едновременно ще бъдат променени както шаситата и аеродинамиката, така и двигателите. А според Менсъл голямото предимство на Мерцедес ще дойде от задвижващата система, чиято мощност ще бъде разпределено по равно между двигателя с вътрешно горене и хибридната система.

Ферари ли е фаворитът за сезон 2026 във Формула 1?
Ферари ли е фаворитът за сезон 2026 във Формула 1?

„Този въпрос е много хубаво, ако имаш кристална топка, можеш да изкараш много пари – каза британецът, когато беше попитан кой според него ще бъде най-бърз догодина. – С толкова голяма промяна в правилата, никой няма да може да каже кой ще има предимство. Макс (Верстапен) го каза най-добро, преди първото състезание никой няма да има представа за реалното разпределение на силите.

„Едно нещо, което знаем е, че Мерцедес ще има фантастична задвижваща система. Двигателят ще доставя 50% от мощността, а другите 50% ще идват от хибридната система. Задачата не е трудна. Огромна промяна от една година за следващата. Не трябва да забравяме Ейдриън Нюи и Астън Мартин, те също могат да са много силни. Ферари, кой знае? Ако уцелят формулата. Всеки отбор може да уцели и да бъде много силен в първата година на новите правила. Това е страхотно. Малко притеснително, но страхотно“, добави още Менсъл.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В Уилямс не са големи привърженици на запазването на двата стопа в Монако

В Уилямс не са големи привърженици на запазването на двата стопа в Монако

  • 7 авг 2025 | 18:34
  • 1184
  • 1
Планинският шампионат продължава с атрактивното състезание „Раховец – Лясковец 2025“

Планинският шампионат продължава с атрактивното състезание „Раховец – Лясковец 2025“

  • 7 авг 2025 | 17:53
  • 717
  • 0
В Макларън са имали съмнения при създаването на новата кола

В Макларън са имали съмнения при създаването на новата кола

  • 7 авг 2025 | 17:40
  • 1343
  • 0
Макс Верстапен не е изненадан от липсата на подиуми в последно време

Макс Верстапен не е изненадан от липсата на подиуми в последно време

  • 7 авг 2025 | 17:38
  • 2445
  • 1
Марк Маркес може да стане шампион още преди азиатското турне на MotoGP

Марк Маркес може да стане шампион още преди азиатското турне на MotoGP

  • 7 авг 2025 | 16:44
  • 1535
  • 0
Поне още две европейски държави се борят за място в WRC

Поне още две европейски държави се борят за място в WRC

  • 7 авг 2025 | 16:31
  • 493
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 6582
  • 30
Годой подписал с ЦСКА за три сезона

Годой подписал с ЦСКА за три сезона

  • 8 авг 2025 | 15:10
  • 8904
  • 12
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 21749
  • 20
Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 18317
  • 182
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 11682
  • 23
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 5775
  • 5