Оскар Пиастри определи най-голямото подобрение в своето каране

  • 8 авг 2025 | 15:31
  • 907
  • 0

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри определи кое е най-голямото подобрение в неговото каране спрямо миналата година.

За австралиецът настоящият сезон е третият в световния шампионат и той показва сериозен напредък в своите резултати. В първите 14 кръга за кампанията Пиастри има постигнати шест победи и четири полпозишъна. А според самия австралиец най-големият напредък в неговото каране идва от възможността му по-често да се представя в близост до максимума на възможностите си.

Пиастри е единственият пилот без нито една нула от началото на сезона
Пиастри е единственият пилот без нито една нула от началото на сезона

„Аз се развивам по малко във всяка посока. Миналата година аз усещах, че имам някои уикенди, в които се представям наистина силно и можех да се боря за победата в добрите ми дни. Но имаше и много средни или дори слаби дни между тях.

„Тази година има много повече добри дни. Аз се подобрих като пилот и смятам, че по-често се доближавам да моя потенциал. Това е най-голямото нещо. То не идва от една конкретна посока. Идва от обръщането на внимание на много различни неща. По-често успявам да се представя близо до моите възможности, това е голямата разлика“, обясни Пиастри.

Паникьоса ли се Пиастри в атаката срещу Норис в Унгария?
Паникьоса ли се Пиастри в атаката срещу Норис в Унгария?

След това той обърна внимание и на дуел за световната титла между него и съотборникът му Ландо Норис. В момента двамата са разделяни от девет точки, а в последните седмици инициативата премина на страната на британеца, който спечели три от последните четири състезания.

Скоростта или постоянството, кое ще е решаващо в битката между Пиастри и Норис?
Скоростта или постоянството, кое ще е решаващо в битката между Пиастри и Норис?

„Начинът, по който се печелят състезанията в края на сезона, е същият, по който те се печелят и в началото му. Трябва да си по-бърз от всички останали около теб и да допускаш възможно най-малко грешки. Това не се променя. Както казах, хубаво е да си постоянен, но ако постоянно те побеждават, това не е шампионска рецепта. Трябва да балансираш двете.

„Ако си робот, ти ще можеш да си възможно най-бърз и да не допускат нито една грешка, но ние сме хора и това е невъзможно. Ще има елемент на минимизиране на грешките, но в същото време трябва да си и бърз, не можеш да си позволи просто да се возиш. Ако заложиш на този подход, ще бъдеш победен“, каза лидерът в генералното класиране.

Снимки: Gettyimages

