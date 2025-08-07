Мюлер още е гладен за успехи и разкри с кой играч на Байерн е говорил за Ванкувър

Германската футболна легенда Томас Мюлер заяви, че все още е жаден за титли, започвайки „едно приключение“ с новия си клуб Ванкувър Уайткапс от МЛС, след като беше 25 години само и единствено в Байерн (Мюнхен).

Официално: Легендата Томас Мюлер започна приключението си в МЛС

"Всеки, който ме познава, знае как винаги съм нетърпелив да започна да печеля титли. Спортът все още е най-важното нещо за мен, дори и да съм напуснал Европа, където играта е на най-високо ниво", каза Мюлер в интервю за популярния сайт One Soccer. "За мене е важно, когато играя, да се стремя към спортен успех – нещото, което винаги ме е водило в кариерата ми и е било най-важното за мене", каза още 35-годишният ветеран.

Още през месец май беше ясно, че Мюлер ще се раздели с Байерн след 25 години, като това беше обявено и от самия клуб. Но след месеци на спекулации, трансферът във Ванкувър бе обявен вчера.

В интервюто и мотивация за решението Мюлер каза, че е разговарял с бившия си съотборник на Байерн и канадски национал Алфонсо Дейвис, който го е убедил за трансфера.

"Естествено, говорих с Алфонсо и той ми каза много хубави неща за града и за клуба Уайткапс, така че бях малко развълнуван. Решението да се преместя в Канада беше вече взето – дали преди, дали по време на периода на търсене на нов отбор. Така че мнението на Алфонсо не повлия, но беше важно, за да ме мотивира още", каза ветеранът. За него е ясно, че ще дебютира на 17 август в домакинския мач срещу Хюстън Динамо.

Но до тогава трябва да дойде първо международният сертификат, както и да излезе работната му виза, а германската легенда трябва да дойде до идната сряда. За да завършат подписването, от клуба придобиха пакета MLS Discovery Priority на Мюлер от ФК Синсинати за сума от около 300 000 долара.

Снимки: Imago