Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ванкувър Уайткапс
  3. Мюлер още е гладен за успехи и разкри с кой играч на Байерн е говорил за Ванкувър

Мюлер още е гладен за успехи и разкри с кой играч на Байерн е говорил за Ванкувър

  • 7 авг 2025 | 17:17
  • 639
  • 8
Мюлер още е гладен за успехи и разкри с кой играч на Байерн е говорил за Ванкувър

Германската футболна легенда Томас Мюлер заяви, че все още е жаден за титли, започвайки „едно приключение“ с новия си клуб Ванкувър Уайткапс от МЛС, след като беше 25 години само и единствено в Байерн (Мюнхен).

Официално: Легендата Томас Мюлер започна приключението си в МЛС
Официално: Легендата Томас Мюлер започна приключението си в МЛС

"Всеки, който ме познава, знае как винаги съм нетърпелив да започна да печеля титли. Спортът все още е най-важното нещо за мен, дори и да съм напуснал Европа, където играта е на най-високо ниво", каза Мюлер в интервю за популярния сайт One Soccer. "За мене е важно, когато играя, да се стремя към спортен успех – нещото, което винаги ме е водило в кариерата ми и е било най-важното за мене", каза още 35-годишният ветеран.

Още през месец май беше ясно, че Мюлер ще се раздели с Байерн след 25 години, като това беше обявено и от самия клуб. Но след месеци на спекулации, трансферът във Ванкувър бе обявен вчера.

В интервюто и мотивация за решението Мюлер каза, че е разговарял с бившия си съотборник на Байерн и канадски национал Алфонсо Дейвис, който го е убедил за трансфера.

"Естествено, говорих с Алфонсо и той ми каза много хубави неща за града и за клуба Уайткапс, така че бях малко развълнуван. Решението да се преместя в Канада беше вече взето – дали преди, дали по време на периода на търсене на нов отбор. Така че мнението на Алфонсо не повлия, но беше важно, за да ме мотивира още", каза ветеранът. За него е ясно, че ще дебютира на 17 август в домакинския мач срещу Хюстън Динамо.

Но до тогава трябва да дойде първо международният сертификат, както и да излезе работната му виза, а германската легенда трябва да дойде до идната сряда. За да завършат подписването, от клуба придобиха пакета MLS Discovery Priority на Мюлер от ФК Синсинати за сума от около 300 000 долара.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Айнтрахт официално се подсили с японски национал

Айнтрахт официално се подсили с японски национал

  • 7 авг 2025 | 13:52
  • 1099
  • 1
Артета разкритикува наивните грешки в защита на Арсенал

Артета разкритикува наивните грешки в защита на Арсенал

  • 7 авг 2025 | 13:31
  • 1564
  • 0
От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

  • 7 авг 2025 | 12:56
  • 12145
  • 6
Лос Анджелис представи официално Сон

Лос Анджелис представи официално Сон

  • 7 авг 2025 | 11:28
  • 2965
  • 0
От Ман Юнайтед искат халф от Премиър лийг, Брайтън му постави висока цена

От Ман Юнайтед искат халф от Премиър лийг, Брайтън му постави висока цена

  • 7 авг 2025 | 10:59
  • 9394
  • 9
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 13301
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Кауно Жалгирис и Арда (Кърджали)

11-те на Кауно Жалгирис и Арда (Кърджали)

  • 7 авг 2025 | 17:57
  • 1827
  • 1
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 5740
  • 8
Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 30157
  • 235
ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

  • 7 авг 2025 | 14:37
  • 31025
  • 124
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 15425
  • 12
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

  • 7 авг 2025 | 17:35
  • 3341
  • 2