Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски приема азербайджанския Сабах в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на Конференциите. Двубоят на стадион “Георги Аспарухов” е с начален час 21:00 и ще бъде ръководен от хърватина Дуйе Струкан.

За да стигнат до тази фаза “сините” започнаха европейското си участие в първия квалифиакционен кръг на Лига Европа, където остраниха след дузпи израелския Апоел (Беер Шева) след 0:0 в двата мача и 1:1 в продълженията като гост. Във втория кръг на надпрварата българите отпаднаха от португалския Брага след нови две нулеви равенства и допуснат гол в продълженията в Португалия. Така Левски се премести в третия по сила турнир на Стария континент.

Азерите от своя страна също запознаха в Лига Европа, но отпаднаха още в първия кръг след продължения от словенския Целие. Двата тима си размениха по една победа с 3:2 като гост, но в продълженията тима от Балканите успя да вкара попадение, с което да се класира напред. Във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите Сабах нямаше проблеми с молдовския Петрокуб и го победи на два пъти - 4:1 и 2:0.

Наставникът на “сините” Хулио Веласкес все още не знае дали ще може да използва двама от важните си футболисти за срещата. Кристиан Димитров и Георги Костадинов са под върпос за мача и в последния момент ще стане ясно дали някой от тях ще бъде на линия за двубоя. При гостите бившият наставник на Лудогорец Валдас Дамбраускас няма сериозни проблеми и може да използва основните си състезатели за срещата.

Победителят от битката между Левски и Сабах ще се изправи срещу нидерландския АЗ Алкмаар или Вадуц от Лихтенщайн в последния плейофен кръг. Който успее да надделее ще се класира за основната фаза на турнира.