Левски с Кристиан Димитров, но без Георги Костадинов срещу Сабах

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата на “сините” за днешния мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите със Сабах. Двубоят между двата тима е от 21:00 часа на стадион “Георги Аспарухов”.

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Добрата новина е, че сред избраниците попада Кристиан Димитров, който беше с болежки след последния европейски двубой на Левски. Аут за днешната среща обаче е Георги Костадинов, който до последно беше под въпрос заради контузия.

Ето и цялата група на „сините“:



Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Майкон, Карлос Охене, Асен Митков, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Рилдо Фильо, Карл Фабиен, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Борислав Рупанов.