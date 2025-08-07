Популярни
  3. В Макларън са имали съмнения при създаването на новата кола

  • 7 авг 2025 | 17:40
  • 277
  • 0

Тим шефът на Макларън Андреа Стела призна, че в тима са имали съмнения дали подхождат правилно при създаването и развитието на MCL39 – колата на отбора, с която Оскар Пиастри и Ландо Норис досега са спечелили 11 победи в 14 състезания през сезон 2025 във Формула 1. Отделно от това Макларън събра два пъти повече точки от Ферари – тимът, който заема второто място при конструкторите.

Стела обясни, че тимът е подходил „агресивно“ и „амбициозно“, като тази стратегия е накарала всички в Уокинг да се чувстват „нервни“ преди началото на кампанията.

Макларън завърши сезон 2024 като фаворит, с най-бързия и добре развит автомобил, въпреки че Макс Верстапен спечели титлата при пилотите. Но за новия сезон отборът е решил да заложи на новите решения, а не да използва еволюция на MCL38 от миналата година.

„Изненадан съм от нивото на представянето ни – обясни Стела. – Когато миналата година обсъждахме какво трябва да направим, за да подобрим колата от 2024, ние искахме да подходим по-амбициозно. Искахме да сме по-силни, да е ясно, че имаме най-силната кола, затова вложихме повече ресурси в развитието.

„Как се постига това? С много агресивен подход към всички нови решения. MCL39 е много иновативен автомобил. Затова от инженерна гледна точка, бяхме нервни за някои решения, тъй като не бяхме сигурни, че сме ги изпълнили както трябва.

„Но като видяхме времената на тестовете и резултатите от симулациите, решихме, че това не е достатъчно. В началото на сезона това не беше достатъчно. Искахме още.

„През този сезон използваме по-малки, но повече подобрения по колата, които дават сериозни резултати. До края на миналата година работехме по различен начин – по-рядко, но по-големи пакети нови неща по колата. Например, в последните 3-4 състезания имаме доста промени по колата, които правят един голям пакет, събрани заедно.“

Снимки: Gettyimages

