Паникьоса ли се Пиастри в атаката срещу Норис в Унгария?

  • 7 авг 2025 | 15:57
  • 438
  • 0

Във финалната част на Гран При на Унгария лидерът в световния шампионат Оскар Пиастри пробва неособено добре преценена атака срещу водача в състезанието и негов съотборник в Макларън Ландо Норис. Австралиецът блокира предна дясна гума на спирането за първия завой на „Хунгароринг“ и се размина на сантиметри от удар в задната част на колата на Норис – инцидент, който можеше да има сериозни последици за Макларън и двамата пилоти.

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ тв коментатор Джолиън Палмър е на мнение, че Пиастри се е паникьосал точно в този момент, въпреки че австралиецът вече демонстрира, че е по-хладнокръвният и спокоен пилот на Зак Браун в такива оспорвани битки.

„Не мисля, че това беше сериозен опит за атака от страна на Оскар – обясни британецът. – Мисля, че той просто се надяваше, че ще притисне Норис, но специално на този завой няма как да стане, като той беше по-назад и потърси вътрешната траектория.

„Норис започна да завива малко по-рано. Той затвори траекторията, което направи ситуацията малко по-трудна за Пиастри. Но това нямаше как да стане.

„И Оскар просто се паникьоса, тъй като за него беше важно да не удари отзад съотборника си. Това щеше да означава загубени точки, щеше да има негативен ефект върху Макларън и щеше да постави пилотите и тима в по-особена ситуация. Никой не иска да се озове в нещо подобно, особено когато знаеш, че има още 10 състезания до края на годината.“

Снимки: Gettyimages

