На живо: MAX FIGHT 54
MAX FIGHT 54 обещава да бъде най-грандиозната бойна галавечер в България за 2023 година.
Организацията ще проведе цели 19 двубоя в пет различни правилника в пловдивската зала “СИЛА”, а екшънът започва още в 16:30 часа по Sportal TV.
В по-късен етап от събитието ще гледаме цели три битки за шампионски пояси: Здравко Попов ще се изправи срещу Владимир Георгиев за титлата на Българския професионален боксов съюз.
След това Валентин Бенишев ще срещне Габриел Буфтя за ММА титлата на MAX FIGHT, а последният двубой е гвоздеят на вечерта между Григор Саруханян и Борислав Велев.
Ето пълната програма за галавечерта:
От 16:30 часа по Sportal TV
Мартин Милев победи Димитър Димитров с единодушно съдийско решение (бокс, 4 рунда)
Кристиян Георгиев - Жулиен Тодоров (бокс, 4 рунда)
Михаил Генов - Александър Стоянов (кикбокс - лоукик, 3 рунда)
Еми Данова - Мира Вълчанова (кикбокс - лоукик, 3 рунда)
Моника Генова - Никол Станчева (кикбокс - лоукик, 3 рунда)
Владимир Петков - Танислав Петков (кикбокс - К1, 3 рунда)
Никола Стоянов - Светлин Спасов (бокс, 6 рунда)
Габриел Гарня - Христомир Каросеров (ММА, 3 рунда)
Петко Димитров - Божидар Ангелов (кикбокс, 9-годишни, демонстрация)
Георгиан Дану - Благой Лачев (ММА, 3 рунда)
От 19:30 часа (основна карта):
Ивайло Маринов - Мирослав Савов (кикбокс - К1, 3 рунда)
Християн Марукян - Росен Няголов (муайтай, 3 рунда)
Робер Анксо - Пламен Колев (кикбокс, К1, 3 рунда)
Калин Симеонов - Робърт Чамасанян (бокс, 4 рунда)
Александру Бортос - Теодор Христов (кикбокс - К1)
Фируз Почаев - Павел Владев (ММА, 3 рунда)
Здравко Попов - Владимир Георгиев (бокс, 10 рунда)
Габриел Буфтя - Валентин Бенишев (ММА, 5 рунда)
Григор Саруханян - Борислав Велев (бокс, 10 рунда)