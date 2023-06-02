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Подгряващи мачове на Max Fight 54
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На живо: MAX FIGHT 54

  • 2 юни 2023 | 16:13
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MAX FIGHT 54 обещава да бъде най-грандиозната бойна галавечер в България за 2023 година.

Организацията ще проведе цели 19 двубоя в пет различни правилника в пловдивската зала “СИЛА”, а екшънът започва още в 16:30 часа по Sportal TV

В по-късен етап от събитието ще гледаме цели три битки за шампионски пояси: Здравко Попов ще се изправи срещу Владимир Георгиев за титлата на Българския професионален боксов съюз. 

След това Валентин Бенишев ще срещне Габриел Буфтя за ММА титлата на MAX FIGHT, а последният двубой е гвоздеят на вечерта между Григор Саруханян и Борислав Велев.

Ето пълната програма за галавечерта:

От 16:30 часа по Sportal TV

Мартин Милев победи Димитър Димитров с единодушно съдийско решение (бокс, 4 рунда)

Кристиян Георгиев - Жулиен Тодоров (бокс, 4 рунда)

Михаил Генов - Александър Стоянов (кикбокс - лоукик, 3 рунда)

Еми Данова - Мира Вълчанова (кикбокс - лоукик, 3 рунда)

Моника Генова - Никол Станчева (кикбокс - лоукик, 3 рунда)

Владимир Петков - Танислав Петков (кикбокс - К1, 3 рунда)

Никола Стоянов - Светлин Спасов (бокс, 6 рунда)

Габриел Гарня - Христомир Каросеров (ММА, 3 рунда)

Петко Димитров - Божидар Ангелов (кикбокс, 9-годишни, демонстрация)

Георгиан Дану - Благой Лачев (ММА, 3 рунда)

От 19:30 часа (основна карта):

Ивайло Маринов - Мирослав Савов (кикбокс - К1, 3 рунда)

Християн Марукян - Росен Няголов (муайтай, 3 рунда)

Робер Анксо - Пламен Колев (кикбокс, К1, 3 рунда)

Калин Симеонов - Робърт Чамасанян (бокс, 4 рунда)

Александру Бортос - Теодор Христов (кикбокс - К1)

Фируз Почаев - Павел Владев (ММА, 3 рунда)

Здравко Попов - Владимир Георгиев (бокс, 10 рунда)

Габриел Буфтя - Валентин Бенишев (ММА, 5 рунда)

Григор Саруханян - Борислав Велев (бокс, 10 рунда)

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