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Гледайте на живо благотворителния турнир по кикбокс “8 ноември”

  • 8 ное 2026 | 13:27
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Гледайте на живо благотворителния турнир по кикбокс “8 ноември”

Гледайте БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ТУРНИР ПО КИКБОКС “8 НОЕМВРИ” за служители на МВР на живо в YouTube канала на MAX FIGHT - 8 ноември, директно от Пловдив зала “Колодрум”.

Турнирът ще се проведе на 8 ноември 2026 г. в зала „Колодрум Пловдив“ по повод празника на МВР.

Събитието е посветено на служителите на МВР и в подкрепа на децата на загинали и пострадали служители на Министерството на вътрешните работи.

На турнира ще се състезават само полицейски служители.

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