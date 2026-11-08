Джони Уокър нокаутира Уалдо Кортес-Акоста в главния двубой на UFC Вегас 124

Преминаването на Джони Уокър в тежка категория се развива по впечатляващ начин. След изразителния нокаут в дебюта си в новата дивизия, боецът записа още един зрелищен успех, надделявайки над Уалдо Кортес-Акоста в основния мач на събитието UFC Вегас 124 в събота.

Уокър нанесе унищожителна комбинация от удари в третия рунд, която повали Кортес-Акоста на земята без никакъв шанс за възстановяване. Срещата бе прекратена в 2:27 минути на третата част, с което Уокър записа втора поредна победа с нокаут в тежка категория на UFC.

„Благодаря ви“, извика Уокър след триумфа. „Без такъв тежък съперник, който може да поема удари, нямаше да се получи толкова добър двубой. По дяволите всички, които твърдяха, че нямам здрава брадичка. Кой няма брадичка сега? Това беше просто за да докажа на всички.“

Срещата започна с агресивни ниски ритници от страна на Уокър, докато Кортес Акоста го притискаше напред. Скоро Кортес Акоста успя да го изтласка към мрежата на клетката и пласира серия от тежки удари, един от които за кратко разклати и свали Уокър на пода. Въпреки постоянния натиск и мощните попадения на съперника му, Уокър продължи да нанася ритници, а в последните десет секунди на първия рунд двамата влязоха в яростна размяна на удари до самия гонг.

Във втория рунд Уокър не спря с лоу-киковете, докато Кортес-Акоста търсеше нокаута с всеки свой удар с ръка. При една от опасните атаки на доминиканеца, Уокър контрира с бекфист с лакът със завъртане и спря устрема на Кортес-Акоста. По-късно Кортес-Акоста пласира тежко дясно кроше и след схватка се озова в доминираща позиция на земята, но до края на рунда не успя да нанесе сериозни щети.

JOHNNY WALKER OUT OF NOWHERE 🤯🤯 [ #UFCVegas124 | LIVE on @paramountplus ] https://t.co/dDtCV8gLWC — UFC on Paramount+ (@UFConParamount) November 8, 2026

Началото на третата част бе белязано от ново мощно дясно кроше на Кортес-Акоста, което разтърси Уокър, но той бързо отвърна със собствен силен удар. Развръзката настъпи, когато Уокър изстреля ритник в главата, последван от нестандартен удар с опакото на юмрука, който сериозно разклати Акоста. Уокър незабавно се възползва и завърши срещата с опустошителна комбинация.

Припомняме, че Уокър прие мача с изключително кратко предизвестие.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google