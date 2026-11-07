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Два бронзови медала за България във втория ден на Световното първенство по самбо в Ташкент

  • 7 ное 2026 | 19:44
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Два бронзови медала за България във втория ден на Световното първенство по самбо в Ташкент

Българките Таня Радулова и Ана-Мария Манушева спечелиха бронзови медали във втория ден на Световното първенство по самбо в Ташкент, Узбекистан.

Така до момента България има три отличия, след като вчера шампион на планетата за втори път в кариерата си стана Иван Хърков.

В категория до 54 килограма Радулова стигна до третото място след успех над Ксения Данилович (Беларус).

При 65-килограмовите Манушева победи за бронза представителката на Казахстан Арузхан Сатова.

Една от най-големите легенди на българското самбо Мария Оряшкова е специален гост на Световната федерация. Тя е поканена заедно с още 24 изявени състезатели от цял свят, сформиращи звезден отбор, ангажиран с церемониите по награждаване на шампионата, който завършва в неделя.

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