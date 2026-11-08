Ужас на ринга, боксьор завърши с напълно деформирано лице

Боксовият спектакъл във Великобритания бе помрачен от зловеща травма на Зак Милър, чието чело се поду чудовищно след сблъсък с глави. Въпреки явната опасност, лекарят го остави да се боксира още два рунда, преди двубоят да бъде спрян, а Поуър да спечели по точки.



Двубоят между Милър и Поуър се проведе в рамките на зрелищна боксова галавечер, където главният акцент бе сблъсъкът за световната титла между Джошуа Буатси и Уили Хътчинсън. Гледката на обезобразеното лице на Милър обаче засенчи всички останали събития на ринга. Поуър наложи високо темпо още от самото начало и бе значително по-агресивният боксьор, а повратният момент настъпи след свиреп, макар и неумишлен сблъсък с глави. В този миг тъканта над дясното око на Милър веднага се сцепи, а отокът започна да расте с плашеща скорост, превръщайки се в образувание с размерите на топка за тенис.

Въпреки че контузията още тогава изглеждаше изключително опасна за здравето на състезателя, последва скандално решение на дежурния лекар край ринга, който след кратък преглед разреши на Милър да продължи битката. Смелият, но очевидно поставен в безизходица боец издържа още два кошмарни рунда, поемайки удари, докато подутината достигна мащаби, които направиха невъзможно пренебрегването на риска от трайно увреждане на зрението.

Медицинският екип реагира окончателно едва след края на десетия рунд, когато сигнализира на съдията, че Милър не бива да се връща на ринга. Двубоят бе прекратен и победителят трябваше да се определи въз основа на съдийските карти до този момент. И тримата рефери дадоха предимство за Поуър (96:95, 97:94 и 96:94), с което 24-годишният боксьор официално се окичи с пояса на нов британски шампион. Радостта в неговия ъгъл обаче остана в сянката на тревогата за сънародника му, а в студиото на телевизия ДАЗН цареше пълно стъписване.

Коментаторът Аде Оладипо бе видимо шокиран от картината на монитора:

"През годините в бокса съм виждал всякакви хематоми и аркади, но това определено е една от най-страшните гледки в целия ми живот“, заяви Оладипо.

Бившият световен шампион Карл Фрамптън отиде дори по-далеч, отправяйки безпощадна критика:

"Това не е просто един от най-лошите – това е категорично най-ужасяващият хематом, който съм виждал, откакто следя бокса“, отсече бившият световен първенец.

Веднага след прекратяването на мача Милър бе транспортиран в болница за детайлни изследвания и хирургическа намеса. Междувременно британската спортна общественост настоява за ясен отговор на въпроса защо лекарят край ринга е допуснал боец с толкова тежко нараняване да понася нови удари цели два рунда.

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Снимки: Gettyimages