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Джудистите на ЦСКА спечелиха отборните титли на Държавното първенство в Панагюрище

  • 7 ное 2026 | 22:29
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Джудистите на ЦСКА спечелиха отборните титли на Държавното първенство в Панагюрище

Състезателите на ЦСКА спечелиха отборните титли при мъжете и жените на Държавното първенство по джудо в Панагюрище. 

При мъжете "червеният" тим записа четири победи, като на финала се наложи над Локомотив (София). За шампионите на татамито излязоха Ивайло Иванов, Борис Георгиев, както и бронзовият медалист от младежките олимпийски игри Иван Николчев. 

За финалистите от Локомотив участие взеха Марк Христов, Боян Йотов, Георги Граматиков.

С бронз се окичиха отборите на Топалов (София) и Кодокан (Пазарджик). За призовите места спориха 15 отбора. 

При жените  тимът на ЦСКА победи на финала джудистките на Видин. За "червения" тим излезе лидерката на отбора Габриела Димитрова, както и Калина Григорова.

На трето място се наредиха Кодокан и Локомотив (София).

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