Марек 0:0 Чавдар (Етрополе), гледайте мача тук!
Отборите на Марек и Чавдар (Етрополе) играят при резултат 0:0 в мач от втория кръг на Югозападна Трета лига.
МАРЕК - ЧАВДАР 0:0
Стартови състави:
Марек: 12. Пламен Младенов, 18. Стивън Ангелов, 5. Боян Стойнев, 99. Росен Йорданов, 6.Иван Калайджийски, 77. Милен Иванов, 14. Александър Близнаков, 71. Димитър Илиев, 13. Веселин Любомиров, 11. Николай Ганчев, 41. Георги Божилов
Чавдар (Етрополе): 1. Слави Петров, 44. Христо Каймански, 14. Тони Иванов, 23. Мартин Василев, 31. Емил Трендафилов, 5. Калоян Радков, 6. Стефан Аличков, 19. Христо Радков, 21. Мартин Кръстев, 11. Павел Головодов, 10. Валентин Лазаров