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Пирин продължава непобеден в Efbet Супер Волей

  • 7 ноември 2021 | 19:22
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Пирин продължава непобеден в Efbet Супер Волей

Волейболният отбор на Пирин (Разлог) продължава с чудесното си представяне от началото на сезона в Efbet Супер Волей. Воденият от играещият треньор Благовест Катранджиев тим записа 4-а поредна победа, след като победи категорично като гост Локомотив (Пловдив) с 3:0 (25:18, 25:18, 25:12) в мач от 4-ия кръг, игран тази вечер в зала "Сила".

Така разложани са еднолично начело във временното класиране с 4 победи от 4 мача и 11 точки. За Локомотив това пък беше втора загуба, като имат 1 победа и 3 точки, но и мач по-малко. В следващия 5-и кръг Пирин приема Ботев (Луковит), а пловдичани са отново домакини, но този път на Сливнишки герой (Сливница). И двете срещи са в петък (12 ноември) от 18,00 часа.

Над всички за Пирин отново бе Спас Байрев със страхотните 21 точки (4 блока, 4 аса и 46% ефективност в атака) за победата. Петър Петров добави още 13 точки (2 блока, 3 аса, 89% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане) за успеха.

За домакините от Локомотив Димитър Божилов и Чоно Пенчев, който започна като разпределител, но впоследствие заигра като диагонал, се отчетоха с 9 и 8 точки.

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) - ПИРИН (РАЗЛОГ) 0:3 (18:25, 18:25, 12:25)

ЛОКОМОТИВ: Чоно Пенчев 8, Венцислав Георгиев 1, Димитър Божилов 9, Константин Бушуров 2, Мартин Палийски 6, Петър Бъчваров 4 - Петко Иванов-либеро (Теодор Пеев 2)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ПИРИН: Любомир Агонцев 1, Спас Байрев 21, Петър Петров 13, Александър Симеонов 5, Васил Атанасов 5, Костадин Гаджанов 7 - Виктор Копанаров-либеро (Димитър Праматаров 1)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ.

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