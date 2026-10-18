Ювентус 0:0 Лацио, гол на Коло Муани не бе зачетен

Отборите на Ювентус и Лацио играят при резултат 0:0 в мач от 7-ия кръг на Серия А на стадион "Алианц Стейдиъм" в Торино.

Домакините залагат в този мач на Рандал Коло Муани като изнесен нападател и Николас Гонсалес и Керим Алайбегович, които да го подкрепят в предни позиции. Зеки Челик и Уестън Маккени ще бъдат в ролята на халф-бекове, а Дългалс Луис и Папе Сар ще си партнират в средата на терена.

Today’s ⚪️⚫️ XI 👊 💪 @EASPORTSFC #JuveLazio https://t.co/LkDSrNu2KX — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) October 18, 2026

Дженаро Гатузо пък е избрал да започне с Матия Дзакани, Густав Исаксен и Тижани Нослин в атака. Триото в средата на терена пък е съставено от Давиде Фратези, Реда Белаяне и Кенет Тейлър.

📝 La nostra formazione per #JuventusLazio https://t.co/7QPvC2uCsz — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 18, 2026

Макар Лацио да започна по-настървено, първият точен удар в мача бе отправен от Алайбегович, който стреля от дистанция в 5-ата минута, но право в ръцете на вратаря.

В 11-ата минута Алайбегович центрира опасно отляво и намери Нико Гонсалес на метри от вратата, но аржентинецът не успя да реагира достатъчно добре и топката по-скоро рикошира в крака му и попадна в ръцете на Мандас.

В 24-тата минута Рандал Коло Муани отбеляза гол, който обаче не бе зачетен заради засада.

В 28-ата минута торинци изпълниха хитро заучено положение от фаул, Нико Гонсалес прати коварно центриране пред вратата, но Коло Муани и Дъглас Луис се разминаха с топката.

Лацио създаде най-доброто си голово положение в 31-вата минута, когато Исаксен получи отлична топка в близост до вратата и стреля с глава, но встрани от целта.

Исаксен имаше нов шанс в 35-ата минута, когато напради самостоятелен пробив и шутира по диагонала, като кълбото премина опасно близо до гредата.

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