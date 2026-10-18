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Нотингам 0:0 Арсенал, първи шанс за домакините

  • 18 окт 2026 | 18:31
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Нотингам 0:0 Арсенал, първи шанс за домакините

Нотингам и Арсенал играят при резултат 0:0 в среща от седмия кръг на Висшата лига.

Тимът на Микел Артета стартира активно и владееше топката в големи периоди, но без да успее да застраши вратата на съперника. Защитата на Форест се справяше успешно с всички опити за атака на съперника. Домакините първи стигнаха до реална възможност в 19-ата минута след грешка на Калафиори. Домингес пусна към Муньос, който при втория си опит да подаде намери Ндой, а той стреля от малък ъгъл и топката мина покрай вратата.

Изненадващо Арсенал няма гол от статично положение този сезон. Това можеше да се промени в 26-ата минута. След ъглов удар се стигна до разбъркване в наказателното поле. Габриел Магаляеш насочи топката към вратата, тя се отклони в Салиба, но Диоманде успя да я изчисти пред голлинията.

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Снимки: Imago

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