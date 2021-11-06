Нефтохимик с трета победа в Efbet Супер Волей след успех над Берое в Стара Загора

Вицешампионите от Нефтохимик 2010 (Бургас) записаха трета победа от началото на сезона във волейболната Efbet Супер Волей за мъже.

Възпитаниците на Николай Желязков сразиха като гост Берое 2016 в Стара Загора с 3:0 (30:28, 25:19, 25:18) в мач от 4-ия кръг, който се игра в зала “Иван Вазов”.

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Словашкият национала Юлиус Фиркал заби 18 точки (3 аса, 2 блока, 57% ефективност в атака, 21% перфектно и 32% позитивно посрещане - +9) за победата на бургазлии.

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Диагоналът Николай Учиков добави 15 точки (2 аса, 54% ефективност в атака - +8).

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Калоян Балабанов добави още 12 точки (1 ас, 65% ефективност в атака, 47% перфектно и 59% позитивно посрещане - +12).

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Николай Колев се отличи с 10 точки (7 блока, 33% ефективност в атака).

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Иван Дамянов стана най-резултатен за домакините с 14 точки (2 аса, 44% ефективност в атака - +6).

Младежкият национал Руси Желев добави още 11 точки (2 аса, 41% ефективност в атака, 32% перфектно и 55% позитивно посрещане - +4).

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Нефтохимик има в актива си 8 точки (3 победи, 1 загуба), а Берое допусна трета загуба и има в актива си 3 точки (1 победа, 3 загуби)

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БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) — НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 0:3 (28:30, 19:25, 18:25)

БЕРОЕ: Денимир Димитров 1, Иван Дамянов 14, Руси Желев 11, Иван Тасев 7, Алексей Землянко 10, Милослав Димов 5 — Мартин Иванов-либеро (Симеон Александров 5)

Старши треньор: ИВАН ТАСЕВ

НЕФТОХИМИК: Александер Туш 3, Николай Учиков 15, Юлиус Фиркал 18, Калоян Балабанов 12, Венцислав Рагин 5, Николай Колев 10 — Ивайло Лалов-либеро (Любослав Телкийски) Старши треньор:

НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ.

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СНИМКИ: Национална волейболна лига (НВЛ), start-photo.bg

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