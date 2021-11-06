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Нефтохимик с трета победа в Efbet Супер Волей след успех над Берое в Стара Загора

  • 6 ноември 2021 | 18:41
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Нефтохимик с трета победа в Efbet Супер Волей след успех над Берое в Стара Загора

Вицешампионите от Нефтохимик 2010 (Бургас) записаха трета победа от началото на сезона във волейболната Efbet Супер Волей за мъже.

Калоян Балабанов

Възпитаниците на Николай Желязков сразиха като гост Берое 2016 в Стара Загора с 3:0 (30:28, 25:19, 25:18) в мач от 4-ия кръг, който се игра в зала “Иван Вазов”.

29 Efbet Супер Волей: Берое 2016 (Стара Загора) - Нефтохимик 2010 (Бургас)

Словашкият национала Юлиус Фиркал заби 18 точки (3 аса, 2 блока, 57% ефективност в атака, 21% перфектно и 32% позитивно посрещане - +9) за победата на бургазлии.

29 Efbet Супер Волей: Берое 2016 (Стара Загора) - Нефтохимик 2010 (Бургас)

Диагоналът Николай Учиков добави 15 точки (2 аса, 54% ефективност в атака - +8). 

29 Efbet Супер Волей: Берое 2016 (Стара Загора) - Нефтохимик 2010 (Бургас)

Калоян Балабанов добави още 12 точки (1 ас, 65% ефективност в атака, 47% перфектно и 59% позитивно посрещане - +12). 

29 Efbet Супер Волей: Берое 2016 (Стара Загора) - Нефтохимик 2010 (Бургас)

Николай Колев се отличи с 10 точки (7 блока, 33% ефективност в атака).

29 Efbet Супер Волей: Берое 2016 (Стара Загора) - Нефтохимик 2010 (Бургас)

Иван Дамянов стана най-резултатен за домакините с 14 точки (2 аса, 44% ефективност в атака - +6). 

Руси Желев

Младежкият национал Руси Желев добави още 11 точки (2 аса, 41% ефективност в атака, 32% перфектно и 55% позитивно посрещане - +4).

29 Efbet Супер Волей: Берое 2016 (Стара Загора) - Нефтохимик 2010 (Бургас)

Нефтохимик има в актива си 8 точки (3 победи, 1 загуба), а Берое допусна трета загуба и има в актива си 3 точки (1 победа, 3 загуби) 

29 Efbet Супер Волей: Берое 2016 (Стара Загора) - Нефтохимик 2010 (Бургас)

БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) — НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 0:3 (28:30, 19:25, 18:25) 
БЕРОЕ: Денимир Димитров 1, Иван Дамянов 14, Руси Желев 11, Иван Тасев 7, Алексей Землянко 10, Милослав Димов 5 — Мартин Иванов-либеро (Симеон Александров 5) 
Старши треньор: ИВАН ТАСЕВ
НЕФТОХИМИК: Александер Туш 3, Николай Учиков 15, Юлиус Фиркал 18, Калоян Балабанов 12, Венцислав Рагин 5, Николай Колев 10 — Ивайло Лалов-либеро (Любослав Телкийски) Старши треньор: 
НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ. 

29 Efbet Супер Волей: Берое 2016 (Стара Загора) - Нефтохимик 2010 (Бургас)

СНИМКИ: Национална волейболна лига (НВЛ), start-photo.bg

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