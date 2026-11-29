Рома прегази отбора на Антов, а Мален подобри брадат рекорд и се контузи

Отборът на Рома зарадва своя наставник Джан Пиеро Гасперини в неговия мач номер 650 в Серия "А", спечелвайки с категоричното 4:0 срещу гостуващия състав на Монца в среща от 13-ия кръг на италианския елит. Българският национал Валентин Антов остана на пейката на „бианкоросите“ през целия двубой.

„Вълците“ взеха аванс още в 12-ата минута, когато Донийл Мален получи пас от Родриго Мора, нахлу в наказателното поле и се разписа с шут по земя. Това е неговият 27-и шампионатен гол през тази година, с което подобри досегашния клубен рекорд от 26 на Педро Манфредини през 1960-а. Също така той се доближи само на едно попадение от нидерландския рекорд в Серия "А", който принадлежи на Марко ван Бастен – 28 гола за Милан през 1992-ра.

Donyell Malen! Can't stop scoring! 🔥 #RomaMonza 1-0 https://t.co/gQ8aiJNrh2 — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 29, 2026

След още 12 минути именно Мален асистира за попадението, с което Матиас Соуле удвои преднината на своя тим. В 36-ата минута аржентинецът за втори път беше точен в мача, като в този случай го направи с прекрасен изстрел от дъгата на наказателното поле. Малко преди края на първото полувреме главният съдия отсъди дузпа за Монца заради нарушение на Уесли срещу Самуеле Бириндели, но ВАР я отмени заради изключително тънка засада на фаулирания играч.

🚨🟡🔴 Donyell Malen suffers injury scare! The Roma striker scored the opening goal against Monza before experiencing physical discomfort during the first half. Malen’s condition will be assessed, with the extent of the problem currently unclear. How serious could this setback be for Roma? 👀 — Burle Junior (@BurleJunior) November 29, 2026

На почивката Мален беше принудително заменен от Сантиаго Кастро заради травма в левия глезен. Според първоначалните информации става въпрос само за натъртване. В 65-ата минута Дани Мота можеше да вкара почетно попадение за своя тим, но ударът му с глава при корнер срещна напречната греда. За сметка на това, „джалоросите“ направиха победата си още по-убедителна в добавеното време. Тогава Пауло Дибала пусна пас за Даниеле Гиларди, който веднага отклони топката за Кастро, а той оформи крайното 4:0 със своя удар отблизо.

Gian Piero Gasperini takes charge of his 650th #SerieA game! 👏 #RomaMonza https://t.co/g8ThdvHlNx — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 29, 2026

След петата си поредна шампионатна победа Рома веднага се върна на второто място в класирането с актив от 33 точки или само на две от градския съперник и лидер Лацио. Монца пък остана на 14-ата позиция със своите 10 пункта след деветата си загуба през сезона.

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Снимки: Gettyimages