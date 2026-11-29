Отборът на Рома зарадва своя наставник Джан Пиеро Гасперини в неговия мач номер 650 в Серия "А", спечелвайки с категоричното 4:0 срещу гостуващия състав на Монца в среща от 13-ия кръг на италианския елит. Българският национал Валентин Антов остана на пейката на „бианкоросите“ през целия двубой.
„Вълците“ взеха аванс още в 12-ата минута, когато Донийл Мален получи пас от Родриго Мора, нахлу в наказателното поле и се разписа с шут по земя. Това е неговият 27-и шампионатен гол през тази година, с което подобри досегашния клубен рекорд от 26 на Педро Манфредини през 1960-а. Също така той се доближи само на едно попадение от нидерландския рекорд в Серия "А", който принадлежи на Марко ван Бастен – 28 гола за Милан през 1992-ра.
След още 12 минути именно Мален асистира за попадението, с което Матиас Соуле удвои преднината на своя тим. В 36-ата минута аржентинецът за втори път беше точен в мача, като в този случай го направи с прекрасен изстрел от дъгата на наказателното поле. Малко преди края на първото полувреме главният съдия отсъди дузпа за Монца заради нарушение на Уесли срещу Самуеле Бириндели, но ВАР я отмени заради изключително тънка засада на фаулирания играч.
На почивката Мален беше принудително заменен от Сантиаго Кастро заради травма в левия глезен. Според първоначалните информации става въпрос само за натъртване. В 65-ата минута Дани Мота можеше да вкара почетно попадение за своя тим, но ударът му с глава при корнер срещна напречната греда. За сметка на това, „джалоросите“ направиха победата си още по-убедителна в добавеното време. Тогава Пауло Дибала пусна пас за Даниеле Гиларди, който веднага отклони топката за Кастро, а той оформи крайното 4:0 със своя удар отблизо.
След петата си поредна шампионатна победа Рома веднага се върна на второто място в класирането с актив от 33 точки или само на две от градския съперник и лидер Лацио. Монца пък остана на 14-ата позиция със своите 10 пункта след деветата си загуба през сезона.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages