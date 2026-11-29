Унион (Берлин) бързо намери нов треньор

Бившият наставник на Аугсбург Йес Торуп ще стане треньор на Унион (Берлин), съобщават германските медии. Унион търси треньор, след като се раздели с Мауро Лустринели в събота след загубата с 1:2 от Майнц 05, която остави тима в зоната на изпадащите в Бундеслигата. Торуп вече е подписал договор с Унион до 2029 година, обяви вестник „Билд“.

Датският треньор беше за последно в белгийския Генк, но има опит в Бундеслигата от периода си в Аугсбург между 2023 и 2025 година.

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По време на пресконференция днес президентът на Унион Дирк Цинглер обеща да намери бързо решение за треньорската позиция.

„Новият треньор ще бъде някой, който харесва стила на футбол, който ни направи силни“, каза той.

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Снимки: Imago