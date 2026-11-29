Ръсел обеща 1 милион долара на Антонели и веднага съжали за това

Андреа Кими Антонели успя бързо да постави съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел в неловка ситуация преди старта за Гран При на Катар. Британецът моментално се разкая за провокативен бас на стойност един милион долара, след като предизвика италианския си колега да направи забивка на баскетболен кош.

Въпреки разочарованието от загубената първа позиция в полза на Ръсел за днешното състезание, Антонели беше на крачка от това да накара своя съотборник да си върне думите назад пред погледите на феновете в Катар.

A challenge Kimi couldn't refuse 😁 #F1 #QatarGP https://t.co/eunV3R9fOD — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

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Пилотите демонстрираха баскетболните си умения пред публиката, а Ръсел явно подцени атлетизма на Антонели, заявявайки непринудено: „Ако успееш да забиеш, ще ти дам един милион долара.“

Антонели не влезе в никакви преговори и директно се затича към коша без топка, докато водещият на сцената се опитваше да го спре с викове: „Чакай, чакай, чакай! Къде отиваш? Не, не, Кими!“

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Младият състезател се извиси във въздуха и нанесе мощен удар по ринга, който видимо се наклони надолу под бурните овации на феновете.

„Вече започвам леко да съжалявам за казаното току-що“, коментира Ръсел, докато Антонели взе микрофона и обяви пред тълпата: „Счупих ринга.“

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Снимки: Gettyimages