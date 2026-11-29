Президентът на ФИА отнесе сериозни критики за няколко реплики

Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Мохамед бин Сулайем се озова в центъра на сериозни критики след неловък диалог с Джордж Ръсел и Ландо Норис след квалификацията в Катар. Той попита двамата пилоти дали според тях страната домакин е по-опасна от Мексико или Бразилия, на фона на засилените тревоги за безопасността около стартовете в Близкия изток през сезон 2026.

Камерите уловиха момента, в който Бин Сулайем се обърна към Ръсел и Норис с въпрос относно сигурността в региона, засегнат от геополитически конфликти: „Кое е по-опасно – да сте тук, или в Мексико, или Бразилия?“

Checked in for Qatar Race Day! 👋🙌 #F1 #QatarGP https://t.co/XglCOm6tkR — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

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Никой от двамата пилоти не изглеждаше спокоен в тази ситуация. Ръсел отвърна с неловка усмивка, докато Норис демонстрира явно нежелание да участва в темата и бързо се оттегли. Видеото моментално обиколи интернет пространството и предизвика остри въпроси от страна на почитателите на спорта относно поведението на президента на организацията.

Опасенията около състезанията в региона остават основателни. По-рано през кампанията през 2026 година надпреварите за Гран При на Бахрейн и Гран При на Саудитска Арабия бяха отменени поради ескалацията на военни действия в Близкия изток. Тогава ситуацията породи сериозни въпроси за живота и здравето на отборите, пилотите, обслужващия персонал и пътуващите запалянковци, като състезанието в Бахрейн бе преместено в Малайзия. Напрежението засегна и други спортове – в MotoGP тимът на Ямаха отказа участие в Катар от съображения за сигурност, а от самата ФИА позволиха на служителите си, които имат притеснения, да не пътуват за събитията в региона.

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В миналото Бин Сулайем бе категоричен, че федерацията няма да застрашава пилоти, отбори и персонал, провеждайки състезания на всяка цена. В интервю за агенция Асошиейтед Прес през септември той заяви: „Ще позволим ли на нашите хора, на служителите ни, на пилотите или отборите да бъдат изложени на опасност? Не, разбира се, че не. Няма да го допуснем.“ Той подчерта също, че решенията винаги се съгласуват с местните власти и организатори.

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На фона на тези уверения, сегашният му коментар предизвика сериозно недоумение. Вместо да се обърне внимание на реалните рискове в региона, паралелът с Мексико и Бразилия бе възприет като опит за пренасочване на вниманието към опасностите в други страни от шампионата. До този момент организаторите на стартовете в Мексико и Сао Пауло не са коментирали изказването.

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Снимки: Gettyimages