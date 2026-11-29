Верстапен: Не искам да се боря със съотборника ми, а с Макларън

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен обяви, че основният приоритет за тима му в Гран При на Катар е да надделее над преките си съперници от Макларън. Нидерландецът записа едва шесто време в съботната квалификация и ще потегли зад своя съотборник Исак Хаджар.

И двата болида на Макларън се класираха пред състезателите на австрийския отбор на пистата „Лусайл“. Това поставя Верстапен и Хаджар пред сериозно изпитание в спора за третата позиция при конструкторите. Само два кръга преди края на сезона авансът на Ред Бул е свит до девет точки, което означава, че ако състезанието завърши по същия начин, двата екипа ще влязат с абсолютно равен точков актив във финалния старт в Абу Даби.

Heading in for Sunday! 😮‍💨🙌 #F1 #QatarGP https://t.co/0i5yXb97qF — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

Президентът на ФИА отнесе сериозни критики за няколко реплики

Верстапен похвали представянето на Хаджар, но подчерта сериозните трудности, с които самият той се сблъсква през катарския уикенд. Нидерландецът беше категоричен, че фокусът му е насочен изцяло към състезателите напред, а не към двубой със съотборника му.

„Той се представя отлично, но от моя гледна точка този уикенд просто нищо не се получава“, сподели пилотът. „Изобщо не мисля за битка с моя съотборник. Фокусиран съм върху двубоя с Макларън, защото именно това е нашата обща задача като отбор.“

От Макларън искат още информация от Пирели за работата на гумите

Верстапен допълни, че инженерите на Ред Бул са опитали серия от промени по настройките, но всеки напредък в една област е коствал стабилност в друга. Според него недостатъците в бързите криви остават нерешен проблем още от началото на шампионата.

Битката за вътрешно надмощие в Мерцедес през 2027 година започва днес

„Това е нашата слабост през цялата година“, коментира той. „Разбира се, въведохме много новости, но повечето от тях функционират по-добре в бавните и средноскоростните завои. При високите скорости обаче изоставането ни е видно.“

Липсата на оптимален баланс поставя под въпрос и способността на болида да управлява износването на гумите при дълги серии от обиколки. Нидерландецът допусна, че лимитът от 27 тура на един комплект гуми може до известна степен да помогне на тима, но определи състезателите на Мерцедес като недостижими съперници в настоящия уикенд.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages