Брок Фийни грабна титлата в Суперкарс с победа на финала

Брок Фийни си осигури титлата в австралийския пистов шампионат Суперкарс за 2026 година след категоричен успех в Аделаида в заключителния старт за сезона. Това бе последното състезание на трасето в сегашната му конфигурация, преди то да претърпи мащабни промени с оглед домакинството на MotoGP догодина.

Пилотът на Трипъл Ейт направи перфектен уикенд, като спечели две първи позиции на старта и дублира съботната си победа с нов триумф в неделния старт. По този начин той взе своя реванш точно дванадесет месеца след горчивото разочарование от изпуснатата корона през 2025 година, носейки единадесета титла при пилотите в историята на Т8.

Your Champion, signing off 🫡 #Supercars #RepcoSC https://t.co/SPscxRyrnO — Supercars (@supercars) November 29, 2026

Още преди старта напрежението бе на краен предел, след като Фийни едва не премина ограничителната линия в стартовата си клетка. Стюардите разглеждаха ситуацията внимателно, но в крайна сметка не му наложиха санкция. След загасването на светофарите Фийни поведе уверено пред Кай Алън с Форд Мустанг на Гроув Рейсинг. Въпреки че зад него вряха ожесточени битки и имаше поредица от инциденти, водачът запази пълен контрол и до финала не допусна грешка.

A truly memorable race 🤩 Catch the full Valvoline Highlights from the final race of the season now on our YouTube channel 🙌 #RepcoSC #Supercars https://t.co/2le7ShDJ31 — Supercars (@supercars) November 29, 2026

„Работих невероятно упорито, за да стигна до този миг и да имам шанса да победя - сподели развълнуваният Фийни. - Трудно мога да опиша с думи колко тежък бе миналият сезон за мен, макар да опитвах да го скрия. Мечтая за това от толкова време. Искам от сърце да благодаря на семейството си за предоставената възможност. Когато взех полпозишъна вчера... истината е, че в четвъртък и петък изпитвахме огромни затруднения. Дори не осъзнавах колко много съм научил за себе си, докато не се върнах тук. Преминах през множество трудни моменти и това бе една от най-тежките години в кариерата ми.“

Второто място зае Кай Алън, за когото уикендът бе изключителен успех. Състезателят на Гроув Рейсинг поддържаше темпото на водача в първата част от дистанцията, но непремерен контакт с Купър Мъри в алеята пред боксовете му донесе 5-секундно наказание. Алън се върна в надпреварата със забележителна скорост, с лекота си проби път напред през колоната, но изоставането от 3,42 секунди спрямо лидера се оказа непосилно за стопяване.

Победа на Фийни заплете до краен предел битката за титлата в Суперкарс

„Имах темпо дори за победата, но много лош питстоп и инцидентът с Купър ми попречиха,“ коментира Алън. „Поздравления за Брок, той напълно заслужи титлата.“

Подиумът допълни Купър Мъри с Шевролет Камаро на ПремиЕър Рейсинг. Младокът, който наскоро се присъедини към тима след трансфер от Еребус Моторспорт, потегли шести и показа впечатляващо хладнокръвие в моменти, когато съперниците около него губеха самообладание. Четвърти остана Кам Уотърс от Тикфорд Рейсинг с Форд, който извлече максимума от стратегията в бокса въпреки дефицита на чиста скорост спрямо преките опоненти.

Броуди Костеки спечели в Аделаида и се доближи до титлата

Петото място бе заето от Андре Хаймгартнер с Тойота на Брад Джоунс Рейсинг след фамозен рейд. Новозеландецът започна десети, но още в първата обиколка бе завъртян от Чаз Мостарт и се озова на последна позиция. Въпреки това той сътвори невероятен обрат и заедно със съотборника си Кам Хил показа, че отборът ще има сериозни претенции за следващия сезон.

Another huge twist in this title race 😬 Matt Payne now faces a huge uphill battle in Race 37 #RepcoSC #Supercars https://t.co/u2bBvVUtuO — Supercars (@supercars) November 29, 2026

За претендентите за шампионския трофей финалът се превърна в истинска драма. Водачът в класирането преди старта на уикенда Мат Пейн (Гроув Рейсинг) потегли осми. След стабилно начало предно ляво колело на неговия Форд поддаде по време на период с кола за сигурност, предизвикана от катастрофа между четири автомобила на последния завой. Механиците смениха счупен амортисьор, но това му коства обиколка пасив. В надпреварите от 250 километра правилата не позволяват връщане в лидерската обиколка по служебен път, което направи задачата му почти безнадеждна.

Втора поява на автомобила за сигурност все пак върна Пейн в челната група. Той успя да се изкачи до осмо място точно зад Уил Браун, но прекалено агресивен удар при изпреварването му донесе петсекундно наказание. За да грабне титлата от Фийни, на Пейн му бе необходимо поне трето място, но с далеч от оптималните настройки той постепенно потъна до десетата позиция.

„Денят бе кошмарен за нас още от самия старт,“ заяви Пейн. „Загубихме обиколка, после я наваксахме, но колата беше напълно извън баланс. Разочарованието за отбора е огромно.“

Третият претендент, Броуди Костеки от Дик Джонсън Рейсинг, изобщо не успя да се намеси в битката за подиума. След проблеми със спирачките в квалификацията той потегли едва тринадесети. В състезанието се появиха и повреди в съединителя, а при опит да преодолее трудностите Костеки закачи бордюр и се удари в предпазната стена на десети завой. В неговия Мустанг мигове по-късно се удариха Антон Де Паскуале от Тийм 18 с Шевролет и вторият автомобил на Дик Джонсън Рейсинг, пилотиран от Райлън Грей.

BRODIE KOSTECKI HITS THE WALL AND IS OUT OF THE RACE 🤯 #RepcoSC #Supercars https://t.co/ujiU1Y7tMB — Supercars (@supercars) November 29, 2026

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Снимки: Gettyimages