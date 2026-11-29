Очаквайте на живо: Гран При на Катар във Формула 1

До края на сезона във Формула 1 остават две състезания, а първото от тях е за Гран При на Катар. От полпозишъна на пистата „Лусайл“ край Доха ще потегли Джордж Ръсел, който ще раздели първата редица със своя съотборник в Мерцедес и световен шампион Андреа Кими Антонели.

Надпреварата за Гран При на Катар, 22-ри кръг за сезон 2026 във Формула 1, започва в 18:00 часа българско време и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Imago