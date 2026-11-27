Броуди Костеки спечели в Аделаида и се доближи до титлата

Броуди Костеки направи решителна крачка в битката за титлата в австралийските серии Суперкарс, след като заедно с тима на Дик Джонсън Рейсинг извоюва драматична и изключително важна победа в историческото първо петъчно състезание от финала на сезона в Аделаида.

Шампионът за 2023 година демонстрира готовност за втори трофей, пробивайки от пета стартова позиция до върха. Костеки пое лидерството по време на спиранията в бокса и натрупа солиден аванс около средата на дистанцията, завършвайки с преднина от 2,68 секунди, за да запише десетия си успех за сезон 2026.

Big moments Brodie steps up again 🙌 Your Repco Race 35 Winner🥇 #RepcoSC #Supercars https://t.co/SLEAdEJlCs — Supercars (@supercars) November 27, 2026

„Момчетата в бокса спечелиха това състезание за нас. Имаме върху какво да поработим за утрешния ден. Уди караше плътно зад мен, а той е невероятен състезател и трябваше да подходя много умно. Автомобилът имаше страхотно темпо", обясни Броуди, който изпревари при смяната на гуми Райън Ууд от Гроув Рейсинг.

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Второто място остана за стартиралия от полпозишън Ууд. Младият новозеландец поведе в началните обиколки, но загуби позицията си спрямо Костеки заради кратко забавяне на екипа на Уокиншоу при работата в бокса. Тази малка грешка се оказа напълно достатъчна да изведе начело Костеки и да му осигури чека за 50 000 австралийски долара на финала.

"Разочарован съм, но поздравления за Броуди и DJR. Моите механици свършиха отлична работа, но аз допуснах малко неточност. Не съм сигурен, че ако бях останал пред Броуди щях да спечеля, тъй като той кара като робот и наложи страхотно темпо", обясни Ууд.

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Трети финишира Брок Фийни със своя Форд Мустанг на 888. След четири поредни първи позиции на това трасе, този път пилотът трябваше да потегли от четвърта редица, а едва час преди старта тимът бе принуден да смени двигателя на колата. Предвид тежките обстоятелства, качването на почетната стълбичка донесе истинско облекчение за Фийни.

„Извадихме късмет, защото все още изпитваме сериозни затруднения тук. Скъсихме дистанцията до лидера, но ни чака много работа и не бива да разчитаме само на грешките на конкурентите. Когато видях Броуди напред и се върнах трети на пистата, това бе истински подарък спрямо темпото ни. Изключително съм доволен от подиума в такъв тежък ден.“

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Макар дистанцията да бе сравнително кратка — 32 обиколки (100 километра), напрежението и броят на инцидентите надминаха всякакви очаквания, поставяйки интригуващо начало на решителния уикенд.

Title decider blown wide open 🫣 #Supercars #RepcoSC https://t.co/ShW1eAfozr — Supercars (@supercars) November 27, 2026

В началото пострадаха лидерът в генералното класиране Мат Пейн, който спря на трасето, изправен лице в лице със съотборника си от Гроув Рейсинг Кай Алън след контакт, в който бе замесен и друг финалист — Чаз Мостърт с Тойота Супра на Уокиншоу. Впоследствие почти всички състезатели влязоха едновременно в бокса при втория период на колата за сигурност. При настъпилата суматоха в алеята за обслужване Костеки изпревари Ууд и едва не отстъпи лидерството на движещия се зад тях Фийни.

След подновяването на състезанието Пейн изглеждаше в безизходица — намираше се на 14-о място, а преднината му в шампионата се стопи до крехките две точки. Т8 обаче повика Браун за смяна обиколка след Фийни, а Гроув направи същото с Алън, което позволи на Пейн да разгърне максималната си скорост.

Щурмът на Пейн беше впечатляващ и до карирания флаг той стигна до четвъртата позиция, от която първоначално бе стартирал. Също толкова забележителен беше и пробивът на неговия съотборник Алън, който навакса пасива си и стигна до шестото място.

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Между двата черни форда се вклини най-бързият представител на Шевролет Камаро — Джаръд Хюз. Младокът, получил титулярно място миналия месец, оправда доверието на Еребус Моторспорт за 2027 година със солидно представяне и пета позиция. Неговият съотборник Джоуб Стюарт завърши осми, реализирайки изключителен прогрес, след като потегли 24-ти от дъното на колоната и изгради успеха си благодарение на ранно спиране в бокса.

The reigning Champ is out of this race 🫣 #RepcoSC #Supercars https://t.co/FtEwFw5HJk — Supercars (@supercars) November 27, 2026

Четвъртият претендент за титлата, Чаз Мостърт, приключи участието си преждевременно в питлейна. Именно неговата грешка и удар в предпазните гуми счупиха предното окачване и доведоха до втората кола за сигурност. Механиците се опитаха да върнат автомобила му в надпреварата, но времето не им стигна.

Развръзката оставя Мат Пейн начело, докато Костеки и Фийни ще се опитат да стопят разликата в оставащите две състезания. За Мостърт пък ще бъде нужно истинско чудо, ако иска да защити трофея си от 2025 година. До края на уикенда предстоят още две квалификации, пресявки в топ 10 и две състезания с дължина от 250 километра в събота и неделя.

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Снимки: Gettyimages