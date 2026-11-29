Марк Маркес със специална златна цветова схема за последното си състезание в MotoGP

Марк Маркес ще участва със специална златна цветова схема в своето последно състезание в MotoGP, което ще се проведе по-късно днес във Валенсия.

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Осемкратният шампион обяви в петък, че ще се оттегли от спорта, слагайки край на славната си кариера. Тази новина беше съобщена само пет дена, след като той спечели осмата си световна титла в кралския клас.

One final round of heartfelt messages from @ducaticorse ❤️ #ValenciaGP 🏁 https://t.co/VbfleTFWTr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

Преди началото на неделната загрявка от Дукати поздравиха своята звезда със специални съобщения, а пред гаража го чакаше мотор с малко по-различна цветова схема. Тя включва множество златни отенаци и е подпечатана със специален гащеризон и специална каска, също със златно.

🚨 A special gold livery for the Champ on his last day as a #MotoGP rider 🚨 @marcmarquez93 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/8T25PefAmQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

В самата загрявка Маркес оглави класирането с аванс от 0.172 секунди пред Раул Фернандес, а тройката с пасив от 0.347 оформи Фабио Ди Джанантонио. Марко Бедзеки, който ще стартира от полпозишъна на „Рикардо Тормо“ по-късно днес, се нареди четвърти, изоставайки с 0.495 от Маркес.

Marc Marquez tops the last-ever Warm Up session 🔚 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/iG3A5ghhBa — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 29, 2026

Състезанието за Гран При на Валенсия, последен кръг за сезон 2026 в MotoGP, започва в 15:00 часа българско време.

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages