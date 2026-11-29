Алекс Маркес е в болница, пропуска финала на сезона в MotoGP

Отборът на Грезини Дукати обяви, че Алекс Маркес в бил хоспитализиран през нощта и съответно няма да може да вземе участие във финалната надпревара за сезона в MotoGP, която ще се проведе по-късно днес във Валенсия. Причината по-малкият от братята Маркес да посети болничното заведение е бронхоспазъм.

“Álex Márquez will miss the final Grand Prix of the season. A severe bronchospasm has forced the rider to leave the circuit and be transported to the 9 de Octubre Hospital” doc. Charte — Gresini Racing (@GresiniRacing) November 29, 2026

Заради него той няма да се включи в последното състезание на неговия легендарен брат Марк в MotoGP. За Алекс Маркес надпреварата на „Рикардо Тормо“ трябваше да е прощална с екипа на Грезини преди той да се присъедини към заводския състав на КТМ за сезон 2027. Заболяването му поставя под въпрос и неговото участие в официалния тестов ден, който ще се проведе във Валенсия във вторник.

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Алекс Маркес трябваше да стартира Гран При на Валенсия от четвъртата позиция на стартовата решетка. След неговото оттегляне всички пилоти зад него ще бъде преместени с една позиция напред, а на старта ще застанат общо 21 пилоти.

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages