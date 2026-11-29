Росен Крумов: Осмото място е добро

ОФК Костинброд се наложи с 2:0 в Кюстендил над едноименния тим. Срещата е от 19-ия кръг на Югозападната Трета лига.

ОФК Костинброд спечели в Кюстендил

Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд коментира пред клубни сайт.

„Върнахме Християн Бориславов да играе отзад и това си оказа влияние. Защитата беше по-солидна. Стояхме доста по-добре отзад. Доминирахме през първото полувреме и вкарахме гол точно навреме – минута преди края му. Втората част започна с домакински натиск, който беше по-скоро хаотичен. Ние пробвахме контраатаки, ударихме греда, а след това отбелязахме и втори гол. След това двубоят се затвори и беше въпрос навреме само да свърши. Полусезонът завърши добре за нас. Осмото място е добро“.

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