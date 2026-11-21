Септември (Симитли) бие в Костинброд

Септември (Симитли) победи в Костинброд, едноименния тим с 2:0. Срещата е от 18-ия кръг на Югозападната Трета лига. Гостите достигнаха до попадение, 120 секунди преди почивката. Тогава Николай Андонов преодоля двама и подаде на капитана Здравко Карадачки, който реализира. Голмайсторът пък асистира на Добромир Панчаревски, който вкара другото попадение, десетина минути след началото на второто полувреме. В 85-ата минута напрежението на терена се покачи и заради червени картони, двата отбора останаха с по десет футболисти.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google