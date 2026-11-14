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Струмска слава с победен обрат в Костинброд

  • 14 ное 2026 | 16:11
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Струмска слава с победен обрат в Костинброд

Струмска слава (Радомир) се наложи с 3:2 в Костинброд над едноименния тим. Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига. Гостите изоставаха с два гола в началото на втората част. Аспарух Смилков им вкара в 28-ата минута. Капитанът на домакините Християн Бориславов удвои, 120 секунди след почивката. Милен Войнов даде тон за обрата, с попадение в 58-ата минута. Последва натиск на радомирци. Той даде резултат в 78-ата минута, когато Боян Стойнев изравни с глава. Борислав Николов реализира в 90-ата минута за окончателното 2:3.

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