Ивайло Станчев: Разочаровани сме, нямам претенции към моите футболисти

Септември (Драгоево) надви с 2:1 гостуващия му Черноморец (Балчик). Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Септември (Драгоево) повали Черноморец (Балчик) накрая

Ивайло Станчев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Разочаровани сме най-вече заради начина, по който загубихме. Атмосферните условия бяха много лоши, а терена доста тежък и смятам, че спомогнаха за това да създаваме по-трудно положения. Въпреки това започнахме мача добре, поведохме в резултата и точно, когато се чувствахме, че контролираме нещата, допуснахме изравнителното попадение. Второто полувреме буквално се игра пред и в наказателното поле на домакините, а те разчитаха на контраатаки и в една такава в последната минута на срещата успяха да ни отбележат втори гол. Нямам претенции към моите футболисти – атакувахме, веднъж гредата ни спря от гола, имахме и други положения, но не успяхме да отбележим“.

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