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С гол в добавеното време Костинброд загуби областния финал за аматьорската купа

  • 11 ное 2026 | 17:01
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С гол в добавеното време Костинброд загуби областния финал за аматьорската купа

ОФК Костинброд загуби областния финал за Купата на Аматьорската лига. Тимът отстъпи с 1:2 като гост на Балкан (Ботевград). Двубоят започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите от бруталната катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

Още във втората минута домакините излязоха напред в резултата, след като Николай Метанов засече с глава центриране от корнер на далечната греда и прати топката в мрежата. Минута преди края на редовното време на първата част обаче Даниел Гогов изравни с красив шут в обратния ъгъл. Секунди по-късно Ангел Ярев можеше да направи обрата пълен, но ударът му от границата на наказателното поле премина над напречната греда.

В началото на втората част стражът на „сините“ Калоян Петков направи тройно спасяване, с което попречи на Балкан отново да излезе напред в резултата. В 70-ата минута Стоян Гозе имаше отличен шанс да се разпише, но ударът му рикошира в бранител в зелено и излезе в корнер. В 88-ата минута Кристиян Атанасов стреля от дистанция, но футболист на домакините блокира удара и последва корнер. След неговото изпълнение Балкан организира контра и единствено намесата на Петков попречи за втори гол за ботевградчани. В първата минута на добавеното време обаче Георги Стефчов успя да прати топката в мрежата на Костинброд и донесе успеха на тима си.

В събота, 14-ти ноември, Костинброд е домакин на Струмска слава (Радомир) в среща от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига.

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