Тодор Манев: Всеки един от двата тима можеше да спечели

0:0 приключиха в Раковски, местния Секирово и едноименния тим на Димитровград. Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Секирово и ФК Димитровград се измъчиха на наводнен терен за ялов хикс

Тодор Манев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Получи се тежък двубой заради наводнения терен. Нямаше как да се правят подавания. Всичко беше само гонене и дълги топки. Всеки един от двата тима можеше да спечели. Ние създадохме две положения, те едно. Поздравявам момчетата, защото се сбориха и дадоха всичко, на което са способни. Направихме доста стабилен полусезон на фона на миналата година. Доволен съм. Вече е време да почиваме“.

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