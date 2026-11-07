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Четвърта поредна победа за ФК Димитровград

  • 7 ное 2026 | 20:15
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Четвърта поредна победа за ФК Димитровград

В Димитровград, едноименния тим надви Атлетик (Куклен) с 2:1 за четвърта поредна победа. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Успехът не дойде лесно. Стана двуостър двубой. „Жълто-сините“ изостанаха с 0:1 след първото полувреме, в което Сашо Лебанов им вкара гол. В 51-ата минута Христо Крайчев изравни. Мартин Стоянов направи победния обрат с прецизно изпълнен фаул. Той беше отсъден за нарушение на капитана на Атлетик Йълмаз Сюлейман, който беше отстранен с червен картон. Накрая гостите на три пъти имаха възможност да достигнат до хикса.

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