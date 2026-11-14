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Фантастичен Димитровград надигра и победи Нефтохимик в Бургас

  • 14 ное 2026 | 16:32
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Фантастичен Димитровград надигра и победи Нефтохимик в Бургас

ФК Димитровград 1947 спечели с 1:0 визитата си на Нефтохимик (Бургас) от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига. „Жълто-сините“ записаха пета поредна победа в шампионата. Двубоят започна с минута мълчание в памет на жертвите от тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ в началото на седмицата.

Още през първата част възпитаниците на Тодор Манев създадоха по-чистите положения. В 19-ата минута Филип Сантов стреля от границата на наказателното поле, но ударът му беше спасен от стража на домакините. Той се намеси и в 31-ата минута, когато Генади Желев излезе очи в очи с него, но не успя да го преодолее.

Логичното се случи в 64-ата минута, когато Момчил Кирков изведе гостите напред  в резултата. До края „шейховете“ натиснаха здраво, но димитровградчани запазиха аванса си и се поздравиха със заслужени три точки.

През следващата седмица предстоят две домакинства за Димитровград. В сряда, 18-ти ноември, тимът приема ОФК Хасково в областен финал за Купата на Аматьорската лига. В събота, 21-ви ноември, на стадион „Миньор“ гостува Ботев II (Пловдив).

И двете срещи са с начален час 14:30.

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