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ФК Ямбол вкара пет на Созопол

  • 7 ное 2026 | 20:08
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ФК Ямбол вкара пет на Созопол

В Ямбол, едноименния тим срази отбора на Созопол с 5:0. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Първата половина от двубоя не предвещаваше подобен резултат. Домакините се оттеглиха на почивка с гол аванс, дело на Хайри Саралиев в 32-ата минута. При това съотношение, гостите останаха в намален състав, защото Станислав Митев получи втори жълт и червен картон. Велислав Марков удвои преднината, четвърт час след почивката. Десетина минути по-късно, Саралиев се разписа за втори път. В заключителните минути, Петър Зелямов си вкара автогол. Станислав Вълчев реализира петото попадение.

Снимки: fcyambol1915.com

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