В отличен мач, ФК Ямбол взе точките в Нова Загора

Едноименният тим на Ямбол се наложи с 3:2 в Нова Загора над местния Загорец. Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Съперниците изиграха един от най-добрите мачове от началото на първенството – двубой на ниво професионален футбол. Юсеин Касов даде преднина на домакините, още след началните 120 секунди. Гостите реагираха моментално. В 6-ата минута вратарят на Загорец Димитър Митев направи двойно спасяване. Имаше и други критични моменти пред вратите, особена пред тази на Митев. Със започване на втората част, селекцията на Николай Жечев отново натисна. Този път усилията й се възнаградиха, при това за минути. Радослав Динев изравни в 47-ата минута. В 54-ата пък Георги Динков направи обрата – 1:2. Само след секунди Станислав Вълчев реализира третия гол. В оставащото време имаше още положения пред вратите. Севдалин Юлиян Фиксира окончателното 2:3 в 83-ата минута.

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