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Десет от ФК Ямбол измъкнаха точките в Пловдив

  • 30 окт 2026 | 17:17
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Десет от ФК Ямбол измъкнаха точките в Пловдив

Едноименният тим на Ямбол надви в Пловдив, втория отбор на местния Локомотив с 1:0. Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Добромир Димитров осигури трите точки в 70-ата минута. Тогава след изпълнение на корнер стана суматоха пред вратата на домакините и Димитров насочи топката в мрежата на Локо. Стана здрав, равностоен и динамичен двубой. Пловдивчани имаха шанс да вкарат. Гостите също на няколко пъти. В 52-ата минута, футболиста им Николай Янков спря с нарушение атака на дубъла и съдията го отстрани с червен картон.

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