Васил Стефанов: Длъжни сме да играем за победа

В неделя, Гигант (Съединение) гостува на Нефтохимик (Бургас) в Българово. Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Последните мачове винаги са много трудни, защото футболистите вече мислят за почивка. Ще направим възможното да не го допуснем. Ще е много сериозно изпитание за нас гостуването в Бургас. Срещаме отбор от млади момчета, чийто кариери сега започват. Имат потенциал, подготвени са и амбицирани да вървят нагоре. Води ги добър треньор. Нашето положение обаче ни задължава да търсим положителен резултат“, коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на Гигант.

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